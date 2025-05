Este móvil con chip Snapdragon 7s Gen 3 tiene un gran descuento y un precio que hará que te frotes los ojos

Si llegaste tarde a la última oferta de Amazon y no pudiste comprar el Redmi Note 14 Pro+ 5G a precio reducido, tienes una nueva oportunidad. Este móvil de gama media vuelve a tener un 36 % de descuento, así que es un buen momento para comprarlo. A modo de adelanto diremos que es uno de los mejores smartphones de gama media que puedes comprar ahora mismo por menos de 350 euros.

Este móvil tiene un PVPR de 529,99 euros (12 + 512 GB), pero actualmente está disponible por 459,99 euros en la web de Xiaomi. Ahora bien, si aprovechas la oferta de Amazon será tuyo por 340 euros (desde 368,50 euros en AliExpress). Si bien hay muchos móviles de gama media por 350 euros, este dispositivo de Xiaomi está un escalón por encima de la mayoría. Si a esto le sumamos que tiene reseñas positivas y una puntuación de 4,3 estrellas sobre 5, entonces no hace falta decir que no puedes dejarlo escapar.

Ahorra 189,99 euros comprando el Redmi Note 14 Pro+ 5G en Amazon

Es hora de echar un vistazo a las características de este móvil para ver qué ofrece. El Redmi Note 14 Pro+ 5G tiene una pantalla CrystalRes AMOLED de 6,67 pulgadas con una tasa de refresco de hasta 120 Hz. Esto último garantiza que una gran fluidez, mientras que la resolución de 2.712 por 1.220 píxeles hace que todo se vea muy nítido. La calidad del panel está fuera de toda duda, ofrece colores vibrantes y un brillo máximo de 3.000 nits para que lo puedas usar incluso en exteriores.

Todo lo relacionado con la potencia corre a cargo del procesador Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 de 8 núcleos. Dicho procesador ha demostrado ser más que solvente a la hora de mover el sistema operativo, las aplicaciones y cualquier videojuego. Además, el modelo que está en oferta cuenta con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. ¡Casi nada! Por cierto, no tiene una ranura para tarjetas microSD, así que no es posible ampliar su capacidad de almacenamiento.

En el apartado fotográfico encontramos una serie de características que tienen a la IA de protagonista y un sistema de tres cámaras: principal de 200 megapíxeles, ultra gran angular de 8 megapíxeles y macro de 2 megapíxeles. Esta combinación ofrece grandes resultados bajo cualquier escenario. Y, para videollamadas y sefies, Xiaomi se ha decantado por una cámara de 20 megapíxeles con modo nocturno.

Como en todo móvil la autonomía es algo crucial, y aquí no decepciona. Este smartphone lleva una batería de 5.110 mAh que te permite llevar al final del día sin tener que usar el cargador. A todo esto, decir que cuenta con carga rápida de 120 vatios, así que la batería se carga en un abrir y cerrar de ojos.

Llegados a este punto no hace falta decir que el Redmi Note 14 Pro+ 5G es un dispositivo que no decepciona, y ahora que se puede conseguir por 340 euros te recomendamos que no lo dudes más y te hagas con él antes de que se agote.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.