Este smartwatch está a mitad de precio y tiene una batería de larga duración, llamadas por Bluetooth y más de 150 modos deportivos

Si buscas un reloj inteligente que tenga un diseño elegante, muchas funciones y no sea excesivamente caro, el Amazfit GTR 3 Pro es un acierto. Estamos hablando de un modelo de gama media que tiene un precio recomendado de 199,90 euros, aunque actualmente está disponible por 174,90 euros en la web de Amazfit. No obstante, si aprovechas esta oferta de Amazon será tuyo por 99,90 euros (color negro). No hace falta decir que es un buen momento para comprarlo, no todos los días tiene un 50 % de descuento.

El Amazfit GTR 3 Pro tiene más de 3.300 valoraciones en Amazon, reseñas muy positivas y una nota media de 4,2 estrellas sobre 5. Además, el mes pasado se vendieron más de 500 unidades. Por lo tanto, es un smartwatch inteligente que merece la pena comprar, sobre todo ahora que está mucho más barato. Dicho esto, es hora de ver qué ofrece este reloj inteligente.

Ahorra 100 euros comprando el Amazfit GTR 3 Pro en Amazon

Al contrario que otros smartwatches, por ejemplo, el Apple Watch, este tiene una caja redonda de aluminio. En cuanto a la pantalla AMOLED de 1,45 pulgadas, se ve muy bien incluso bajo la luz directa del sol, y aquí tiene mucho que ver los 1.000 nits de brillo. Dicha pantalla está protegida por cristal templado y cuenta con protección antihuellas. A nivel de sistema operativo viene con Zepp OS, que destaca por tener una interfaz de usuario muy intuitiva, permitiendo un acceso rápido a las distintas aplicaciones y ajustes.

Dejando de lado su apariencia y pantalla, el Amazfit GTR 3 Pro incorpora el sensor biométrico BioTracker PPG 3.0, que mide con precisión el ritmo cardíaco, la saturación de oxígeno en sangre (SpO2), el nivel de estrés e incluso la frecuencia respiratoria con un solo toque, además de monitorizar la calidad del sueño. Por otro lado, decir que cuenta con una amplia variedad de modos deportivos, superando los 150.

Otras características muy interesantes son las notificaciones de llamadas, mensajes y aplicaciones, la posibilidad de controlar el reproductor de música, y lo que es más importante, gracias al integrar un micrófono y altavoz, soporta llamadas por Bluetooth. Tampoco podía faltar el asistente de voz Alexa. Por último, cabe mencionar que a nivel de autonomía lleva una batería que puede durar hasta 12 días con un uso típico.

Aprovecha que tiene un descuentazo en Amazon y compra el Amazfit GTR 3 Pro por 99,90 euros, no te arrepentirás. Si tenemos en cuenta todo lo que ofrece, sin duda es un smartwatch muy recomendable. Así que, no lo dudes más y hazte con el tuyo antes de que finalice la oferta o se agote.

