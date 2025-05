Si quieres cambiar de móvil y no sabes cuál comprar, este POCO tiene una batería de 6.000 mAh y 70 euros de descuento

Uno de los últimos móviles que ha lanzado POCO, una submarca de Xiaomi, está en oferta por tiempo limitado y tiene un precio muy atractivo, por lo que si estás buscando un smartphone de gama media que sea barato, puede que te interese. Por cierto, estamos hablando del modelo con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Esto último no es ampliable, así que si necesitas más espacio tendrás que usar Google Drive u otro servicio de almacenamiento en la nube.

Cuando no está en oferta este móvil cuesta 369,99 euros, pero actualmente está disponible por 299,99 euros en Amazon y también en la web de Xiaomi. Si tienes dudas y no sabes si comprarlo, siempre puedes echar un vistazo a las reseñas por parte de los usuarios, que son mayormente positivas, de ahí que tenga una puntuación de 4,4 estrellas sobre 5. Por cierto, nunca antes había estado tan barato.

Hazte con el POCO X7 Pro por 299,99 euros

A nivel de características, este smartphone tiene una pantalla CrystalRes AMOLED de 6,67 pulgadas con una resolución de 2.712 por 1.220 píxeles, lo que significa que todo se ve muy nítido y con colores vibrantes, mientras que la tasa de refresco de 120 Hz hace que todo se sienta mucho más rápido y fluido. Además, cuenta con un brillo máximo de 3.200 nits para que puedas usarlo sin ningún problema en exteriores.

En su interior, el POCO X7 Pro lleva el procesador MediaTek Dimensity 8400 Ultra, que no te dejará indiferente por su rendimiento y eficiencia. Da igual lo que hagas con el móvil, puede con todo, incluso permite jugar a los videojuegos más exigentes. En este sentido POCO ha ido a lo seguro. Ahora bien, este móvil también destaca en el apartado fotográfico, donde encontramos un sistema de dos cámaras en la parte posterior: principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica y ultra gran angular de 8 megapíxeles. Cabe mencionar que, al contrario que otros móviles de gama media, este permite grabar en 4K a 60 fotogramas por segundo.

Este smartphone viene con HyperOS 2, la última versión del nuevo sistema operativo de Xiaomi que está basado en Android. La interfaz de usuario es muy intuitiva y la integración con el ecosistema de Xiaomi es total. Aquí la marca china ha hecho un buen trabajo y el salto respecto a MIUI ha sido muy significativo. Podríamos decir que ahora está a la altura de la competencia.

Si bien hay muchos móviles por menos de 300 euros, no todos están a la altura del POCO X7 Pro. Así que, si quieres cambiar de smartphone e ir a lo seguro, aquí tienes uno que es un acierto. Y si 256 GB de capacidad te parece poco, siempre puedes comprar el modelo con 512 GB, que también está en oferta y cuesta 349,99 euros por tiempo limitado.

