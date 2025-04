¿Tienes un móvil Android? A partir de ahora, se reiniciará automáticamente cada 3 días, y esta es la razón

Tu móvil Android se reiniciará cada 3 días, aunque solo si quieres. La nueva actualización de Google Play activa una futura función que automáticamente reiniciará tu dispositivo, pero solo si la seleccionas y si, en esa cantidad de días, no lo desbloqueas.

Así lo revela la última actualización de Google Play. Este servicio no solo sirve para descargar apps y juegos, mediante Google Play Store, sino que también juega un papel clave en la puesta a punto del sistema operativo en cuanto a seguridad, ya que es de donde provienen las actualizaciones. Por ello, con su más reciente actualización, del 14 de abril, se incluye la función.

Es por tu seguridad

Recientemente Google ha publicado los últimos cambios en su sistema, conocido como Google System. En Google Play —que no debe confundirse con Google Play Store, la tienda de apps— se especifica que, en el apartado de "Seguridad y privacidad", se añadirá una “futura función de seguridad opcional que reiniciará automáticamente tu móvil si está bloqueado durante tres días consecutivos”.

¿Cuál es el motivo detrás de esta medida? Aunque Google no ha ofrecido demasiados detalles, ni siquiera explicado cómo funcionará, la respuesta está en la seguridad. Cuando un dispositivo se reinicia sin haber sido desbloqueado, sus datos permanecen completamente cifrados, lo que refuerza su protección.

Si bien la información de un móvil desbloqueado está protegida frente a accesos no autorizados, parte de ella puede quedar más expuesta o vulnerable. En cambio, cuando el dispositivo se reinicia y no se desbloquea, retorna a un estado más seguro. Este estado se conoce como "Before First Unlock" (“Antes del primer desbloqueo”), y resulta opuesto al estado "After First Unlock" (“Después del primer desbloqueo”), en el que ciertos datos se vuelven más accesibles.

En cualquier caso, Android no es el primero en implementar una medida de este tipo. El año pasado Apple introdujo una función similar en sus iPhone, que se reinician automáticamente si transcurren 72 horas sin desbloquearse.