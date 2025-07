Últimas horas para comprar este móvil con pantalla de 6,8 pulgadas y batería de 7.000 mAh a un precio muy atractivo

Quedan pocas horas para que termine el Prime Day 2025, así que si tenías pensado cambiar de móvil, será mejor que seas rápido. Nosotros te vamos a recomendar el realme GT 7T, un terminal de gama media que se puede conseguir más barato durante este evento de Amazon. A modo de adelanto diremos que es uno de los mejores móviles de su categoría que puedes comprar ahora mismo por menos de 400 euros.

Tienes hasta las 23:59 horas de hoy para comprar el realme GT 7T por tan solo 399,99 euros en Amazon. Si tenemos en cuenta que tiene un precio de venta recomendado de 499,99 euros, te ahorras 100 euros. No hace falta decir que es una oportunidad que no puedes dejar escapar, no todos los días está tan barato. Por cierto, se trata del modelo con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Esto último no es ampliable.

Ahorra 100 euros comprando el realme GT 7T en Amazon

Uno de los puntos fuertes de este móvil es la batería de 7.000 mAh que te permite usarlo todo el día sin tener que ponerlo a cargar. Además, tiene carga rápida de 120 vatios. Según realme, 42 minutos son suficientes para cargar el 100 % de la batería. ¡No está nada mal! A nivel de procesador lleva el MediaTek Dimensity 8400 Max, que es potente y eficiente. Si te gusta jugar, este chip te sorprenderá por su rendimiento.

En cuanto a la pantalla, estamos hablando de un panel AMOLED de 6,8 pulgadas (120 Hz) con un pico de brillo de 6.000 nits. Esto quiere decir que se ve muy bien en exteriores, incluso bajo la luz directa del sol. La calidad de imagen tampoco decepciona, hay que tener en cuenta que tiene una resolución de 2.800 por 1.280 píxeles. Aquí está un escalón por encima de otros dispositivos de gama media.

Todo lo relacionado con el apartado fotográfico está apoyado por la IA para mejorar la calidad de las imágenes. Dicho esto, en la parte trasera hay una cámara principal de 50 megapíxeles y un ultra gran angular de 8 megapíxeles. En el frontal hay una cámara de 32 megapíxeles para selfies y videollamadas. A la hora de grabar vídeo soporta hasta 4K a 60 fotogramas por segundo.

Si finalmente decides comprar este móvil te recordamos que esta oferta finaliza hoy, por lo que será mejor que te hagas con él o antes posible. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles, pero no en todos los colores..

