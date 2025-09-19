Solo nueve Jedi han sobrevivido a Darth Vader en el canon de 'Star Wars'

Darth Vader, además de ser posiblemente el villano más popular de la historia del cine, en el universo de Star Wars se convirtió en la pesadilla definitiva de la Orden Jedi tras la ejecución de la Orden 66. Con casi 10.000 Jedi asesinados por los soldados clon en un solo día, parecía que la galaxia quedaría libre de cualquier resistencia. Sin embargo, un puñado de Jedi logró sobrevivir al implacable cazarrecompensas del Imperio, ya sea por habilidad, suerte o intervención de otros aliados.

El canon de Star Wars confirma que solo nueve Jedi lograron escapar directamente de la amenaza de Vader. Estos supervivientes representan los casos más extraordinarios de resistencia frente a un Sith que no solo dominaba el lado oscuro, sino que también contaba con recursos, aliados y estrategias para eliminar a todos los Jedi que se interponían en su camino.

Los Jedi que escaparon de Darth Vader

Darth Vader en el momento de soltar el mayor destripe de la historia de "Star Wars" en "El imperio contraataca". Ap Agencia AP

El primero es el más obvio, porque Obi-Wan Kenobi no solo sobrevivió, sino que también derrotó a Vader en Mustafar y nuevamente durante los eventos mostrados en la serie Obi-Wan Kenobi de Disney+. También tenemos a Luke Skywalker, que logró escapar en varias ocasiones, incluyendo su enfrentamiento directo en El Imperio Contraataca. A ellos hay que sumarles Cere Junda y Cal Kestis, que sobrevivieron gracias a maniobras estratégicas y la ayuda mutua mientras lideraban misiones contra el Imperio.

Por otro lado, Verla, descubierta por el sobreviviente Ferren Barr, se mantuvo en las sombras durante décadas antes de cruzarse con Luke; y Reva, la Tercera Hermana, sobrevivió a su enfrentamiento inicial con Vader y, aunque sufrió heridas críticas, no murió. Kanan Jarrus y su Padawan Ezra Bridger también enfrentaron a Vader en Malachor, siendo salvados por la intervención de Ahsoka Tano. Ahsoka, a su vez, sobrevivió gracias a la intervención de Ezra a través del misterioso Un mundo entre mundos.

Cada uno de estos Jedi no solo desafió la muerte, sino que también aportó nuevas historias al canon de Star Wars, mostrando que, aunque el Imperio parecía invencible, la Fuerza encontraba maneras de perdurar. La supervivencia de estos nueve Jedi resalta tanto su fortaleza individual como la complejidad de la galaxia, donde incluso el Sith más temido no podía controlar todos los hilos del destino.