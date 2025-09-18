'Top Gun 3' acaba de sufrir un gran revés

Tras el éxito arrollador de Top Gun: Maverick, parecía que una tercera entrega para la franquicia era solo cuestión de tiempo. La película de 2022 recaudó 1.400 millones de dólares en todo el mundo, recibió todo tipo de elogios por parte de la crítica y obtuvo hasta seis nominaciones a los Oscar, incluido Mejor Película. Con Tom Cruise listo para regresar como Maverick y Christopher McQuarrie y Ehren Kruger de vuelta para escribir el guion, todo apuntaba a un desarrollo rápido de Top Gun 3.

El director Joseph Kosinski, que revitalizó la saga con Maverick, también estaba en conversaciones para regresar, asegurando que la tercera entrega mantendría el tono y la acción que los amantes de la saga adoran. Sin embargo, recientes anuncios sobre sus próximos proyectos han complicado seriamente el cronograma, dejando la secuela en una incertidumbre prolongada.

La tercera entrega se retrasa por los compromisos de Kosinski

El principal escollo ahora es la agenda de Kosinski. Universal Pictures ha confirmado que dirigirá un reboot de Miami Vice, con estreno previsto para el 6 de agosto de 2027. Las grabaciones comenzarán en 2026 y el proceso de preproducción, rodaje, postproducción y promoción ocupará prácticamente los próximos dos años. Además, Kosinski también está involucrado en un proyecto de ciencia ficción sin título para Apple Studios y podría sumarse incluso a una secuela de F1.

Esta acumulación de compromisos implica que Top Gun 3 no podría estrenarse antes de 2028, aunque un lanzamiento en 2029 parece más realista. Es cierto que a Tom Cruise los 63 años parece que le pesan poco, sigue siendo todo un héroe de acción, pero la edad y las exigencias físicas de las escenas aéreas podrían convertirse en un factor crítico si el proyecto se retrasa demasiado.

A pesar de ello, reemplazar a Kosinski no parece que vaya a ser una opción real. La química entre Cruise y Kosinski fue clave en el éxito de Maverick, y Paramount, Skydance y el propio actor querrán preservar esa fórmula. Si se logra coordinar la agenda, esperar podría ser lo más prudente para garantizar que la tercera entrega mantenga el nivel de calidad y el impacto en taquilla que se espera de la franquicia.