La razón que explica por qué Palpatine nunca temió a Darth Vader en 'Star Wars'

Después de la figura de los Jedi, la mayor amenaza para un Lord Sith posiblemente sea su propio aprendiz. Sin embargo, existe una razón concreta que explica por qué Palpatine nunca sintió temor por Darth Vader. Dado que forma parte de lo que son, es fácil olvidar que los Sith son autodestructivos por naturaleza, ya que el lado oscuro es una fuerza competitiva. Esto se traduce en que ellos mismos tienden a ser sus peores enemigos.

Por ese motivo, Darth Bane estableció la Regla de Dos, que limita el número de competidores. Esto garantiza una línea ininterrumpida de aprendices con el potencial de superar a su maestro. Esto también implica la menor pérdida posible de conocimiento y poder. Pero, como es lógico, esto hace que cada Lord Sith tenga un rival: su propio aprendiz.

La mayor amenaza de un Sith

En este sentido, el interrogante más importante es saber por qué Darth Sidious no mostró ningún signo de temor hacia Darth Vader. El factor clave que conviene considerar es que Palpatine nunca esperó ser reemplazado. El villano realmente pretendía crear un Imperio Sith que solo él gobernaría. Su confianza era tal que él mismo llegó a considerar que era la personificación del lado oscuro.

Asimismo, la Regla de Dos establece que todo aprendiz debe tener el potencial de superar a su maestro. De hecho, se asegura que es responsabilidad de este entrenarlo con ese objetivo en mente. Sin embargo, Palpatine no tenía ninguna intención de ser suplantado. Después de todo, creó deliberadamente un Imperio en el que Darth Vader quedó completamente marginado.

Darth Vader y su fiel escudera en una escena de Star Wars Archivo

Y es que resulta especialmente revelador que la base de Darth Vader estuviera en Mustafar, lejos de la que es considerada la capital imperial. Incluso los Inquisidores de Darth Vader, a quienes dirigió mientras cazaba numerosos Jedi, estaban instalados en el sistema Mustafar. Esto parece algo simbólico, pero la realidad es que para el Imperio, Darth Vader simplemente era una tangente.

Esto se traduce en que Palpatine podía confiar en que su posición era segura. No tenía motivos para temer a Darth Vader, ya que su aprendiz jamás podría tener oportunidad de reemplazar a Palpatine como Emperador. Toda la estructura había sido diseñada para asegurar que nadie lo respetara ni lo siguiera.