Las redes sociales se ceban con Pedro Sánchez por el “Querido Albert”

Querido Albert: Dije que eras la ultraderecha.. Que me diesen el voto útil para frenaros.. Que mi socio preferente sería Unidas Podemos.. Mis militantes me dijeron "Con Rivera NO"... Pero si tú me dices ven lo dejo todo.. Ya sabes que estuve a punto de hacerte vicepresidente????

Querido Albert,



No te has querido reunir conmigo ninguna de las veces que te convoqué. Incluso me has tachado de banda. Además, la militancia me ha dicho "Con Rivera, no", PERO...



Un abrazo,



Pedro