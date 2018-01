La polémica de matrimonios a los 9 años regresa a las calles de Turquía

A pesar de querer dar una imagen de Islam moderado, la reciente fatua (edicto religioso) que afirma que las niñas con nueve años tienen edad para casarse ha inflamado a los sectores más laicos y progresistas de la sociedad turca. La declaración de la Diyanet (equivalente a un Ministerio de Religión) que fijaba la edad núbil de las niñas a los 9 años y de los niños a los 12 años ha sacado a la oposición política a las calles que considera una maniobra del islamista Partido de la Justicia y Desarrollo que gobierna desde 2002.

La principal formación opositora, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), llamó a manifestarse y denunció a la institución estatal religiosa por defender posturas contrarias a la ley, ya que el Código Penal turco define como abuso sexual toda relación con menores de 18 años.

Desde el pasado martes se han registrado protestas en las principales ciudades turcas, después de que el organismo estatal publicara la polémica fatua.

Según argumentó la Diyanet, las niñas de 9 años están en edad núbil “porque ya pueden quedarse embarazadas” y los niños a los 12 “porque ya pueden ser padres”.

No obstante, la ley turca no defiende los matrimonios infantiles, que consideran “un abuso” por lo que no los reconoce. Sin embargo, la ley se contempla de forma muy diferente en las ciudades que en las zonas rurales de Turquía, donde son frecuentes los matrimonios no registrados de chicas adolescentes de 15 o 16 años e incluso menores.

Ante la polémica suscitada por el edicto de Diyanet, el servicio de fatuas del organismo religioso retiró la de su página Web la mención y aseguró en un comunicado que en ningún momento su diccionario había recogido tales afirmaciones y que las informaciones sobre ello “carecen de fundamento”.

La institución religiosa dedicó la oración del viernes, el día sagrado para los musulmanes, para difundir este asunto y aclarar que “no se debe casar a ninguna chica que no haya alcanzado la edad de madurez para entender lo que significa ser esposa y madre”.

Diyanet pretende orientar la vida del ciudadano religioso, pero sus dictámenes no tienen valor legal y a menudo explican posturas de la ortodoxia islámica que contradicen la normativa, al definir como "prohibidas" actividades lícitas como el juego de azar o considerar permisibles situaciones ilegales como la poligamia.

Actualmente en torno al 5 por ciento de los matrimonios que se celebran en Turquía son con una menor de 16 ó 17 años, si bien se necesita el permiso de un juez. Según las cifras oficiales, el número de embarazos en mujeres menores de 15 años se han reducido desde los 2.000 al año durante la década pasada a menos de 500 en la actualidad. Un estudio reveló que una de cada cuatro mujeres turcas entre los 15 y los 49 años se había casado siendo menor de edad.