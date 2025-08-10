"No pueden ni multar ni obligar a nadie a salir del agua": un abogado aclara lo que pueden hacer los socorristas en zonas con restricciones de ingreso en playas

La seguridad en las playas depende fundamentalmente de los socorristas, profesionales cuya labor resulta esencial durante la temporada estival. Su presencia garantiza la vigilancia y prevención de posibles riesgos acuáticos, aunque con limitaciones legales específicas. Contrariamente a la creencia popular, estos profesionales no poseen potestad sancionadora directa, como ha revelado recientemente el abogado Xabi Abat en un vídeo que ha generado gran impacto mediático.

El papel fundamental de los socorristas se centra primordialmente en la observación, detección temprana de situaciones peligrosas y comunicación con las autoridades competentes. Su intervención no implica capacidad legal para multar o expulsar bañistas, sino más bien advertir, recomendar y, llegado el caso, solicitar la intervención de las fuerzas del orden.

Funciones y limitaciones legales

Los socorristas representan el primer eslabón en la cadena de seguridad playera. Están capacitados para realizar rescates, prestar primeros auxilios y emitir recomendaciones, pero carecen de autoridad para imponer sanciones administrativas.

Cuando un bañista desatiende señales como la bandera roja, el socorrista puede advertir verbalmente del peligro, insistir en la necesidad de abandonar la zona, comunicar la situación a las autoridades competentes. No obstante, la responsabilidad final recae sobre el individuo que decide ignorar las indicaciones de seguridad. Las únicas entidades con capacidad sancionadora son la Policía Local y la Guardia Urbana, quienes pueden intervenir tras ser notificadas por el personal de salvamento. En su cuenta de TikTok, el abogado Xavi Abat especifica lo que pueden hacer los socorristas.

La labor de los socorristas trasciende la mera vigilancia. Su misión implica una actuación proactiva orientada a identificar riesgos potenciales, educar a los bañistas sobre comportamientos seguros, realizar rescates cuando la situación lo requiere y proporcionar atención médica inmediata.