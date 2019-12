Doce personas son investigadas por sacrificar a 46 perros sanos en Badajoz

La Guardia Civil ha abierto diligencias penales a doce habitantes de Tierra de Barros (Badajoz) como presuntos autores de delitos por maltrato animal, uno de ellos es un veterinario que también está acusado por falsificación documental.

Diez personas del municipio dieron de baja a 46 perros de caza de corta edad, en su mayoría galgos. Los perros fueron sacrificados siendo animales sanos, sin ningún motivo que justifique la práctica de la eutanasia. Además el proceso no era indoloro, el veterinario realizaba la eutanasia sin anestesia, por lo que los perros no contaban con el aturdimiento previo, incluso las hacía fuera del centro veterinario. También se detectó que dicho facultativo falseaba la causa en el registro de baja de los animales, estableciendo dichas muertes como enfermedad o accidente en vez de como eutanasia para que no se le pudiese acusar de estar cometiendo un delito.

La investigación se inició el pasado agosto. El SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil de Hornachos (Badajoz) halló el cadáver de un perro de raza galgo en avanzado estado de descomposición, junto a un saco lleno de restos óseos en un olivar cercano al paraje de San Isidro en Ribera del Fresno. Tras localizar al propietario, informó de que tomó la decisión de quitarle la vida porque no satisfacía sus expectativas para cazar. Tras enviar el cadáver del animal y otras pruebas al departamento de Medio Ambiente del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil para su análisis, los agentes sospecharon que era una práctica habitual en el municipio por parte de algunos propietarios de animales. Las diligencias instruidas a los doce investigados han sido puestas a disposición de los Juzgados de Instrucción de Villafranca de los Barros.