Movamos a nuestros hijos dentro de casa.

Fue un shock cuando nos prohibieron salir de casa en Italia, la palabra BLOQUEO TOTAL, me paralizó. Esto fue el domingo pasado. Vivo en Roma. El lunes amanecí fatal, no había podido dormir pensando en todo esto que nos está sucediendo. De repente recordé lo que un día Fátima, una amiga en Madrid me dijo: “cuando no puedas salir de casa” - había manifestaciones en el centro de Madrid y yo vivía justo allí - reactivate durante el dia, reactiva el cuerpo, reactiva a la familia, pasarás mucho mejor el día que tengas que estar sin poder salir.

AHORA QUE TENEMOS QUE QUEDARNOS EN CASA Y ADEMÁS CON NUESTROS HIJOS, PODEMOS HACER QUE EL DÍA RESULTE DIVERTIDO, SANO Y QUE LAS HORAS SE VAYAN VOLANDO

Fátima Gómez, ha inventado “DALE LA VUELTA” . Ella desde su casa y vosotros en la vuestra, podéis pasar un buen rato que os dejará preparados y con buen ánimo para afrontar los días que no se pueda salir de casa. Sólo se necesita un dispositivo y estar conectado a Internet. Pides cita en el formulario, envias el mail y conectais cuando lo decidáis.