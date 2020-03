La epidemia del coronavirus SARS-CoV-2 no da tregua en España. El incremento diario de muertos es cada vez mayor según nos vamos acercando al pico de la epidemia. Según el último balance del Ministerio de Sanidad, de martes a miércoles han fallecido 738 personas en España, con un total de 3.434 muertos. Desde el 19 de marzo, el incremento diario de fallecidos rompe récord en cada nueva jornada. Si el lunes la subida fue de 462, ayer fue de 507 y hoy de 743. Esta tendencia apunta a que nuestro país seguirá el camino de Italia, que ya va por los 6.820 muertos y no ha conseguido mantener la tendencia a la baja. Ayer, como España, el país transalpino registró un martes negro con un repunte de 743 fallecidos en un día.

Con 3.434 víctimas mortales, España supera a China (el gigante asiático suma 3.287) y se coloca en segunda posición solo por debajo de Italia.

Teniendo en cuenta que hay un infradiagnóstico y que, de momento, la mayoría de las comunidades solo están haciendo la prueba a los casos graves, el número de casos positivos que presenta Sanidad son tan solo estimaciones. En su último informe, reporta un total de 47.610 infectados, 7.937 en solo 24 horas. Además, 580 nuevos pacientes han pasado a Cuidados Intensivos, con un total de 3.116 ingresados, y 1.573 personas más han sido dadas de altas. En total, el número de curados desde que se inició la epidemia es de 5.376.

El uso de las UCIS en Cataluña sube un 42%

En director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha explicado esta mañana en su comparecencia diaria, que el incremento de la curva de contagio ha sido del 20% “equivalente a lo que hemos visto en los últimos días y algo menor al registrado la semana pasada” y que “es desigual en las diferentes Comunidades Autónomas”. Ahora, la situación que más preocupa es la de Cataluña. Según ha apuntado el director del Centro de Alertas Sanitarias “ Cataluña ha sufrido un incremento del 50% en la hospitalización. En Madrid ha habido solo un 7%, no sabemos si hay retraso en la notificación en este cambio de estatus de caso confirmado a hospitalizado". Respecto al uso de las UCIS, aunque ha disminuido en el total del país, en el territorio catalán se ha notificado un importante crecimiento de un 42%. “Ya lo decimos estos días. Por mucho que nos acerquemos al pico, los datos de hospitalización van por detrás de los de transmisión. Es posible que siga creciendo, observemos o no un descenso de la curva de contagio”.

“Estamos llegando al pico de la epidemia”

Aunque Simón se mantiene cauto y prefiere no dar nada por sentado, ha reconocido que es muy posible que España se esté acercando al pico de la epidemia, gracias al “trabajo hecho desde casa”. “Realmente es difícil saber el momento exacto en el que nos encontramos, pero con los datos que disponemos, si no estamos ya en el pico, estamos muy cerca”, apuntó. No obstante, advirtió que llegar al máximo no debe implicar rebajar la tensión ni las medidas restrictivas decretadas con el Estado de Alerta.

Una ve empiece a bajar esa curva de contagio “toca poner el foco en la parte asistencial”. Simón ha explicado que a medida que se va aplanando la curva, se está viendo una estabilización del número de nuevos hospitalizados y también del uso de las UCIS. “En estas unidades hay más variabilidad, aunque también se está estabilizando. El uso de ellas es muy desigual a lo largo del tiempo en las comunidades. Algunas ya están en el máximo uso y otras tardarán un tiempo. Eso permite el apoyo de recursos de unas comunidades a otras. Esto favorece los mecanismos de solidaridad entre comunidades autónomas”, ha afirmado Simón.