Nuevo Mercedes Benz Clase C

La nueva Clase C presenta un diseño mas dinámico que la anterior generación fruto de la combinación de un voladizo delantero corto, una batalla larga y el voladizo trasero. Este ímpetu, perceptible a primera vista, está subrayado por el deportivo capó con resaltes longitudinales. El parabrisas y el habitáculo adoptan una posición más atrasada. Los especialistas denominan «cab-backward-design» a estas proporciones clásicas. La anterior generación de esta serie supuso ya un importante salto cualitativo en cuanto al valor intrínseco del habitáculo. La nueva Clase C va aún más allá en el capítulo del lujo moderno. En el habitáculo se han adoptado algunos aspectos destacados de la nueva Clase S, si bien interpretados en una clave más deportiva.

Diseño exterior silueta con un juego de luces especial

Las superficies de la carrocería, generan un singular juego de luces en la vista lateral. Al mismo tiempo, los diseñadores han reducido a un mínimo las líneas características en la chapa. De esa manera adquiere mayor protagonismo la línea de cintura. En la vista lateral del Estate, el trazo moderno del techo y la luneta trasera inclinada subrayan el carácter deportivo del vehículo, sin que ello conlleve restricciones en la funcionalidad. Otros atributos de la presencia deportiva y dominante del vehículo son el ancho de vía amplio y las ruedas de diseño moderno enrasadas en el exterior (en formato de 17 a 19 pulgadas).

La calandra del radiador típica de la marca define la fisonomía del frontal. Todos los modelos poseen una estrella centra, pero diferente al mismo tiempo. El modelo básico cuenta con una estrella central con lamas. En la versión AVANTGARDE se añaden elementos ornamentales en las lamas y un marco cromado en torno a la calandra del radiador y el faldón. Un distintivo que permite identificar a los vehículos con la línea AMG Line es la parrilla de efecto diamante en diseño de estrella en cromo.

La configuración de la zaga incluye los rasgos típicos de una berlina Mercedes-Benz. Al mismo tiempo, las luces traseras por primera vez en la Clase C disponen de dos piezas. Las funciones de iluminación están divididas entre la pared lateral y la tapa del maletero. Gracias a la distribución precisa de los elementos interiores, las luces traseras hacen gala de un especial valor en cada uno de sus detalles. Los elementos de adorno opcionales o específicos de las líneas en el parachoques trasero completan de forma estética la vista trasera. Tres nuevos colores —azul espectral, plata high-tech y blanco opalita— completan la paleta de pinturas para la carrocería.

Diseño interior ambiente más deportivo gracias a la distribución centrada en el conductor

El tablero de instrumentos consta de dos secciones, una superior y una inferior. La sección superior es un perfil en forma de ala con nuevos difusores redondos, más planos que hasta ahora, que recuerdan a las barquillas de los reactores de una aeronave. La sección inferior incluye un elemento de adorno de generosa superficie. Este componente se prolonga sin solución de continuidad desde la consola central hasta el tablero de instrumentos. Otro rasgo que acentúa el cariz deportivo es la disposición de determinados componentes en torno al conductor. El tablero de instrumentos y el visualizador central están orientados ligeramente hacia él, en un ángulo de seis grados.

Versión Estate

En el puesto de conducción destaca la pantalla LCD de alta definición. Este visualizador exento parece flotar por delante del perfil de ala y la superficie del elemento de adorno. De ese modo, el visualizador del conductor se distingue claramente de los puestos de conducción tradicionales con relojes clásicos. Los compradores pueden elegir entre una ejecución de 10,25 pulgadas (26,0 cm) y otra de 12,3 pulgadas (31,2 cm).

Para la Clase C se ofrece un revestimiento de símil de cuero en efecto napa para el tablero de instrumentos, incluida la línea de cintura (equipamiento opcional, de serie con la línea AMG Line). La gama de elementos de adorno presenta superficies innovadoras. Esto incluye una nueva interpretación de los enchapados de poros abiertos en tono marrón y un enchapado de madera negro de poros abiertos atravesado en arrastre de forma por finos insertos de adorno de aluminio auténtico.

La generación más reciente de MBUX, de manejo intuitivo, y capaz de aprender

Al igual que la nueva Clase S, la nueva Clase C equipa la segunda generación de MBUX (Mercedes-Benz User Experience). El habitáculo es así aún más digital y más inteligente, pues tanto el hardware como el software han experimentado un gran salto cualitativo. Las pantallas LCD muestran imágenes brillantes que facilitan el control de las funciones del vehículo y de confort.

El visualizador del conductor y el visualizador central transmiten una vivencia estética cabal. Las informaciones se visualizan de forma estructurada y ordenada en las pantallas. Mercedes-Benz ha desarrollado un nuevo canon estético para los visualizadores, introducido con la Clase S, que sirve ahora de base para mostrar la información en los nuevos modelos.

Con la función Smart Home de MBUX, la Clase C puede convertirse en una central de mando móvil para el propio domicilio. Las redes Wi-Fi y modernos sensores y actuadores aumentan la inteligencia y la capacidad de comunicación del hogar bajo el concepto genérico «Smart Home». Es posible así supervisar a distancia la temperatura interior y el alumbrado de la casa, o la posición de las persianas, y conectar a distancia algunos electrodomésticos. Los detectores de movimiento y contactos en las ventanas informan acerca de posibles visitas, tanto esperadas como indeseadas.

«Hey Mercedes, ¿hay alguien en casa en este momento?» «Lo he comprobado. El último movimiento registrado ha tenido lugar en la cocina, hace una hora.» Así podrían ser en el futuro los diálogos entre el conductor o uno de los ocupantes de la Clase C y el Smart Home del usuario por medio del asistente de voz MBUX (Mercedes-Benz User Experience). En la fecha de lanzamiento al mercado, la función MBUX Smart Home soportará ya numerosos equipos de importantes proveedores de soluciones para informatización del hogar. Ya se han firmado los contratos correspondientes con Bosch Smart Home y Samsung SmartThings. Más adelante les seguirán otros proveedores, que se darán a conocer en su momento. Desde su introducción, «Hey Mercedes» comprende consultas y comandos en cuatro idiomas (alemán, chino, inglés americano e inglés británico). Es posible dirigirse de viva voz a lámparas, enchufes, termostatos, persianas y estores, detectores de movimiento y contactos en las puertas y las ventanas, así como sensores de temperatura. Por tanto, el sistema puede contestar también con propiedad a preguntas del tipo siguiente: «¿Me he acordado de bajar el termostato de la calefacción?». Del mismo modo, en función de la respuesta recibida, existe la posibilidad de modificar el ajuste de los termostatos instalados en el domicilio: «Ajusta una temperatura de 18 grados en toda la casa». De esa manera, la integración de Smart Home en MBUX puede ayudar a reducir el consumo energético doméstico. Al mismo tiempo aumenta el confort, pues es posible modificar el ajuste y aumentar la temperatura de la calefacción a distancia.

Primer motor diésel con alternador arrancador integrado

stas medidas de mejora de la eficiencia son especialmente patentes en la versión tope de gama, el nuevo OM 654 M con alternador arrancador integrado (ISG) de segunda generación. Este motor cuenta con una red de a bordo parcial de 48 voltios. La función de recuperación y la posibilidad de «planear» con el motor apagado incrementan la eficiencia del motor. Junto a la electrificación, que incluye asimismo el uso de un compresor eléctrico de agente frigorígeno para el aire acondicionado, el aumento de la potencia hasta 195 kW más 15 kW de boost se debe a una serie de medidas.

Un nuevo cigüeñal, que aumenta la carrera de los cilindros a 94,3 mm y la cilindrada a 1.992 cm³ (hasta ahora, estas cifras eran 92,3 y 1.950 respectivamente).

La presión de inyección aumenta a 2.700 bares (anteriormente 2.500).

Una respuesta especialmente rápida y un despliegue homogéneo de la potencia con ayuda de dos turbocompresores refrigerados por agua, equipados ahora con turbina de geometría variable.

Canal de refrigeración relleno de sodio en los pistones de acero. Con ello es posible disipar mejor las puntas de calor en la cavidad de los pistones.

El grupo diésel de cuatro cilindros más potente abre nuevas vías, también en el postratamiento de los gases de escape. Entre sus componentes se cuentan ahora un catalizador acumulador de NOx cercano al motor para reducir la concentración de óxidos de nitrógeno , un DPF (filtro de partículas diésel con un revestimiento especial para reducir también la cantidad de óxidos de nitrógeno) un catalizador SCR (reducción catalítica selectiva) con dosificación de la cantidad de aditivo AdBlu un catalizador SCR adicional en los bajos del vehículo con dosificación por separado de la cantidad de aditivo AdBlue.

Muy pronto, después del lanzamiento, se introducirán modelos híbridos enchufables de la cuarta generación. Sin necesidad de sustituir los motores básicos, la electrificación permite lograr un progreso importante. Gracias a una potencia de propulsión eléctrica de 95 kW (129 CV) y a una autonomía de unos 100 kilómetros (WLTP) en régimen exclusivamente eléctrico, los modelos híbridos enchufables de la Clase C permitirán al conductor realizar una gran parte de sus desplazamientos habituales durante muchos días del año en régimen eléctrico, sin necesidad de arrancar el motor de combustión interna. El motor utilizado es el grupo ultramoderno de cuatro cilindros M 254 en su versión de dos litros de cilindrada. El conjunto propulsor no solo hace gala de una gran eficiencia, sino también de un carácter claramente deportivo. Más adelante saldrán al mercado versiones híbridas enchufables con motor diésel, en variante berlina y Estate.