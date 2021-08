La bandera de Afganistán ondeará en el desfile inaugural de los Juegos Paralímpicos

Juegos Olímpicos

Los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 se estrenarán este martes con la bandera de Afganistán en el desfile de las delegaciones nacionales que participarán en este acontecimiento deportivo, a pesar de no contar con deportistas, pero en solidaridad con el pueblo afgano tras la toma del poder por parte de los talibanes.

El presidente del Comité Paralímpico Internacional (IPC, por sus siglas en inglés), Andrew Parsons, adelantó esta consideración este lunes en Tokio, donde indicó que los últimos 18 meses han sido "muy duros" para el movimiento paralímpico mundial por la "incertidumbre" de su aplazamiento un año después de lo previsto debido a la pandemia de la Covid-19 y por si los Juegos podrían celebrarse de forma segura.

Parsons aseguró que la bandera de Afganistán ondeará en el Estadio Olímpico de Tokio durante la ceremonia de inauguración "como señal de solidaridad" y que los organizadores han invitado a un representante de Acnur (Agencia de la ONU para los Refugiados) a que porte la enseña afgana como abanderado. "Nos gustaría tenerlos aquí. Desafortunadamente, no es posible, pero los tendremos aquí en espíritu", añadió.

“JUEGOS SEGUROS”

Por otro lado, Parsons afirmó que los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 serán seguros pese a la pandemia. "No estaríamos aquí si no creyéramos que podríamos ofrecer unos Juegos seguros". Entendemos, por supuesto, el aumento en el número de casos en Tokio, en Japón, pero no creemos que haya una relación causa-efecto entre el hecho de que estemos aquí para los Juegos Paralímpicos y el aumento de las cifras en Japón", apostilló.

Indicó que los organizadores han trabajado con los comités paralímpicos nacionales y las federaciones internacionales para cumplir las normas anticoronavirus hasta que las personas participantes abandonen Tokio. "Existe un profundo sentimiento de respeto por Japón y por la población de Tokio entre las partes interesadas de los Juegos Paralímpicos", recalcó.

Además, destacó la importancia de que se celebre este acontecimiento deportivo. "Los Juegos Paralímpicos son el único evento mundial que pone a las personas con discapacidad en el centro del escenario, que valora a las personas con discapacidad. Es el único evento global que da voz a las personas con discapacidad", dijo.

Parsons subrayó que, "durante la pandemia, las personas con discapacidad se han quedado atrás en diferentes sociedades de todo el mundo". "Se les ha negado el mismo nivel de servicios al que tienen acceso las personas sin discapacidad. Así que en un momento en el que necesitan que su voz sea más escuchada, les estamos dando la voz", resumió.

Destacó que Tokio 2020 dejará un legado paralímpico en Japón no sólo en quienes presencien los Juegos Paralímpicos (algo previsto sólo para grupos de escolares), sino también entre quienes los siguen por la televisión.

“CAMBIO EN LA SOCIEDAD”

Por su parte, la presidenta del Comité Organizador de Tokio 2020, Seiko Hashimoto, sentenció que "los Juegos de Tokio no tendrán éxito a menos que los Juegos Paralímpicos sean un éxito".

"Incluso en Japón hasta hace muy poco mucha gente nunca había visto los Juegos Paralímpicos o un deporte paralímpico", comentó, antes de añadir: "Hoy los paralímpicos y sus deportes están recibiendo mucha atención de los medios. La educación también ha cambiado, los Juegos Paralímpicos se convirtieron en parte del plan de estudios de la escuela y muchos niños están experimentando el deporte paralímpico".

"Tokio es sede de los Juegos Paralímpicos por segunda vez, así que esta vez tenemos que traer un cambio a la sociedad, tenemos que transformar la sociedad. Si logramos eso, los Juegos Paralímpicos pueden ser un éxito", apuntó.

Respecto a las medidas contra la Covid-19, Hashimoto indicó que podrían adoptarse “medidas adicionales” añadidas a las adoptadas en los Juegos Olímpicos. “Tenemos que proteger a los deportistas y a los grupos de interés del Covid. Ésa es la principal prioridad para unos Juegos Paralímpicos exitosos”, reiteró, antes de señalar que los deportistas han superado “muchas dificultades” en el último año y deben alcanzar “todo su potencial” en la competición.