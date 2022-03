El Congreso Internacional entre América Latina, el Caribe y Europa busca espacios de entendimiento ante la complejidad del mundo actual

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha inaugurado hoy el II Congreso Internacional ‘Relaciones entre América Latina, El Caribe y Europa: un espacio de encuentro’ que se celebra desde hoy hasta el próximo viernes en Guadalupe organizado por la Fundación Yuste junto con la Universidad de Extremadura y el Centro de Estudios de Iberoamérica de la Universidad Rey Juan Carlos. En la inauguración también han participado los rectores de ambas Universidades, Antonio Hidalgo García y Javier Ramos, respectivamente; el alcalde de Guadalupe, Felipe Sánchez, y el Guardián y Custodio del Real Monasterio de Guadalupe, Fray Guillermo Cerrato.

Durante su intervención, el presidente de la Junta de Extremadura ha abogado por salirse al encuentro y buscar espacios de entendimiento ante la enorme complejidad del mundo en el que vivimos que hace que la condición humana sea aún más compleja y más complicada de lo que era. En este sentido ha destacado que este congreso sirve para practicar con la primera persona del plural, e intentar reflexionar sobre el mundo en el que vivimos, ser respetuosos con la historia y audaces con el futuro.

Además, el jefe del Ejecutivo regional ha explicado que siempre “que olvidamos de dónde venimos acabamos no sabiendo lo que ocurre”, por ello ha deseado que el congreso sea una oportunidad para reflexionar sobre “cómo podemos, en unos tiempos en los que se están jugando nuevas partidas con nuevos actores, determinar el papel que le toca jugar a Europa y el que le toca jugar a América Latina. “Este papel, ha continuado, será más potente si hay líderes capaces de entender que hay espacios de entendimiento, porque, se quiera o no se quiera, ya no hay dependencia, lo que hay es interdependencia y eso es algo que no podemos obviar en ningún caso”.

Fernández Vara ha explicado que a lo largo de la historia se ha estado reivindicando para cada uno “para tu pueblo, región o país, la soberanía, que no es más que la capacidad de poder decidir tu propio destino”. Algo que ante los acontecimientos que llegan, nos han demostrado y nos están demostrando que cuando creíamos ser dueños plenos de nuestro destino los hechos demuestran lo contrario.

Para el jefe del ejecutivo regional, hace falta en el mundo gente capaz de entender este nuevo mundo en el que vivimos y comprender la complejidad que tiene y huir de las lecturas sencillas que intentan resumir todo en 140 caracteres. “De pronto cosas de una gran complejidad intentamos tratarla como si fuera un ejercicio de primero de Primaria”.

El expresidente del Gobierno de España y Premio Europeo Carlos V, Felipe González, impartió la conferencia inaugural titulada ‘Democracia: contribuciones y riesgos en perspectiva europea’. “En situaciones como las que estamos viviendo quiero recordar que este es uno de los momentos más difíciles para hacer política. He conocido la caída del Muro de Berlín, -la desaparición de un mundo de confrontación- incluso el pacto que nos llevó al Régimen del 78, es decir, la recuperación de las libertades en España, por tanto, puedo decir que este es uno de los momentos más difíciles para gobernar, no solo en España, también en España”, afirmó González.

El expresidente del gobierno también hizo referencia a los cimientos que fueron imprescindibles y necesarios para superar la patología de la guerra y crear la Europa actual, unos principios, que a su juicio, son fáciles de comprender: “respeto a los derechos humanos, Estado de Derecho, primacía del respeto a la ley, concepto de ciudadanía como paquete de derechos y obligaciones, y pluralismo democrático”. En su opinión, la democracia tiene tanta atracción y tanta fragilidad, “que los regímenes autoritarios de todo el mundo se llaman democráticos y les ponen apellidos. La nuestra durante muchos años era orgánica, otras son populares, y así sucesivamente. Todos esos apellidos es pluralismo”, finalizó.

Este congreso tiene entre sus objetivos el continuar profundizando en la interacción que a lo largo de cinco siglos ha venido produciéndose entre América y Europa. Asimismo, busca priorizar las investigaciones que estudian esta relación, la cual ha ido configurando una realidad histórica en ambos espacios, constatada en una herencia cultural y material en muchos casos común. En esta edición se centra en los aspectos relativos a la democracia, la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico, así como en los aspectos de carácter cultural de la relación entre las dos regiones y seguir avanzando en los estudios sobre los flujos migratorios.

Otro de los fines del congreso es acrecentar el debate entre las dos regiones destacando, sobre todo, la participación de jóvenes investigadores en los ámbitos de las Relaciones Internacionales y la Historia de Iberoamérica como espacio de las profundas relaciones entre las dos regiones.