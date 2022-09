Centro Canalejas Madrid obtiene la certificación LEED Oro que premia su compromiso con la sostenibilidad

El compromiso de OHLA en favor del desarrollo de proyectos con un alto valor sostenible se ha visto reconocido en el marco de uno de sus iniciativas urbanísticas más relevantes de los últimos años: Centro Canalejas Madrid (CCM).

Los trabajos llevados a cabo para la recuperación y transformación de los siete edificios históricos que conforman este complejo hostelero, residencial y comercial han supuesto que CCM haya obtenido la certificación internacional LEED Oro, otorgada por la prestigiosa US Green Building Council.

Dicho reconocimiento pone en valor el diseño ambiental, así como los criterios de eficiencia energética aplicados durante el proceso constructivo y, posteriormente, su uso.

En concreto, el proyecto ha seguido el programa LEED for New Construction and Major Renovations (LEED-NC) para edificios de nueva construcción o grandes remodelaciones, que evalúa la eficiencia tanto en la fase de proyecto de arquitectura e instalaciones técnicas, como en la fase de construcción, puesta en marcha y utilización.

Ejemplo de ello es la cubierta, donde se sitúan los sistemas de ventilación y refrigeración, y sobre la que se ha extendido una capa de sedum (conjunto de especies vegetales que cubre gran parte de la superficie de cubierta) cuyo mantenimiento es mínimo a la vez que emite una importante cantidad de oxígeno, y que se constituye en uno de los requisitos demandados por USGBC.

Este certificado reconoce, asimismo, el uso de energías alternativas (geotermia), la mejora de la calidad ambiental interior, la eficiencia del consumo de agua, el desarrollo sostenible de los espacios libres de la parcela, el tratamiento de aguas residuales y la selección de materiales (materiales de proximidad para reducir huella de carbono).

A ello se suma que, durante el proceso de diseño del proyecto, se ha seguido la metodología BIM (Building Information Modeling), incorporando las nuevas herramientas colaborativas en el desarrollo y gestión del proyecto que impactan positivamente en términos de sostenibilidad, por el logro de la optimización de costes y uso responsable de los recursos materiales.

Centro Canalejas Madrid son siete edificios históricos, en su mayoría centenarios y catalogados dos de ellos como Bien de Interés Cultural (BIC), otorgan una identidad singular a Centro Canalejas Madrid y al entorno en que se ubica, en la confluencia de las calles de Sevilla y Alcalá, la Carrera de San Jerónimo y la Plaza de Canalejas, en la ciudad de Madrid.

OHLA ha sido responsable del diseño, construcción y promoción del conjunto arquitectónico que alberga un Hotel Four Seasons, el primero de la cadena hotelera en el país; 22 Branded Private Residences, pioneras por contar con los servicios del hotel; un espacio comercial, Galería Canalejas; el popular espacio gourmet Food Hall y un parking con capacidad para 400 plazas.

A estas cifras se suma el compromiso de la compañía con el empleo, al haber generado más de 5.000 puestos de trabajo a lo largo de todo el proyecto, así como la apuesta por la protección del patrimonio arquitectónico, con la recuperación de más de 17.000 elementos ornamentales de gran valor y en cuyos trabajos se han invertido más de 7 millones de euros.

Construcción sostenible

OHLA cuenta en su cartera con cerca de 60 contratos de edificación singular que ha desarrollado con criterios de sostenibilidad, la mayoría ubicados en Estados Unidos y Europa. Estos reconocimientos reflejan la apuesta de la compañía por la construcción sostenible a través del desarrollo de infraestructuras que emplean materiales y procesos constructivos con un bajo impacto ambiental.