“El tercer polo”, una muestra interdisciplinar de la artista Himali Singh en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

El Museo Thyssen-Bornemisza alberga del 25 de octubre al 29 de enero de 2023 la muestra El tercer polo, una exposición que invita a aventurarse en una mitología ficticia a través de dos cuerpos de trabajo de la artista india Himali Singh Soin.

El primero de estos espacios de trabajo es ‘We are opposite like that’, una serie interdisciplinar (vídeo, performance, textil, poesía y música) creada a partir del material reunido por la artista durante sus viajes de investigación a zonas deshabitadas de los círculos Ártico y Antártico.

Los acompañantes de este viaje habitan diferentes temporalidades y realidades paralelas, atravesando un pasado colonial, lleno de prejuicios, al tiempo que sueñan con futuros heterotópicos, en un momento en el que es necesario el amor para armonizarse con un presente catastrófico.

Esta serie cuenta la historia de los polos desde una perspectiva no humana, de un archivo que ha sido testigo del tiempo geológico: el hielo, un fósil que se derrite y al que se le está acabando el tiempo, según ha explicado la pinacoteca en un comunicado.

Así, Singh Soin plantea temas como las formas de aproximarse al mundo, la fina línea que separa la certeza y lo intangible, el potencial que tiene el error, los prejuicios poscoloniales, la crisis climática y la interdependencia entre lo natural y lo oculto.

Himali Singh Soin Caribbean Futurism, 2021 FOTO: ©Himali Singh Soin, 2022

A partir de estas conexiones, la búsqueda de la artista continúa hacia el origen del propio nombre de Himali y el tercer polo del mundo: la cordillera del Himalaya. Allí encuentra un lugar emergente donde coexisten las voces de las deidades femeninas y las cualidades físicas y simbólicas de los elementos naturales, pidiendo una espiritualidad que vaya más allá de las fronteras.

El Tercer Polo FOTO: Museo Thyssen

En el segundo cuerpo de trabajo de la artista, As Grand as What, se proponen cinco rituales llevados a cabo por espíritus terrenales con las herramientas del ritmo y de la poesía del amor, entendidos como los centros de energía de un mundo post catástrofe.