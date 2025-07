Una inglesa viaja a Cataluña y lanza el siguiente aviso para los turistas: "Si viajas a Barcelona no aprendas español"

La lengua oficial de España es el castellano. Tanto fuera como dentro del país, es uno de los idiomas más frecuentados en todo el mundo. Nada más y nada menos que más de 599 millones de hablantes, como así apunta el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; en todos los continentes se podrá ver a alguien comunicándose de esta manera, es algo reconocido por todos.

Eso sí, cabe destacar que España es un país que posee muchas más lenguas distribuidas por sus Comunidades Autónomas, es todo un territorio plurilingüe. Regiones del estilo de Cataluña, el País Vasco, Galicia o la Comunidad Valenciana están dotadas de un lenguaje cooficial donde también coexisten con la oficial del estado. Centrando el foco en Cataluña, por ejemplo, el empleo del catalán ha generado un constante debate que solo ha enfrentado a ambas lenguas. Evidentemente se han formado bandos a favor de una o de otra y otro en el que no se comprende que estén enfrentadas.

Las convivencias entre el castellano y las lenguas cooficiales

En este contexto, la gente que viene de fuera se queda sin palabras cuando es testigo de ello. Varios extranjeros que se mudan, que hacen un viaje o que están de paso por el territorio catalán se sorprenden cuando descubren que, en determinadas situaciones cotidianas o actividades en concreto, el castellano es totalmente rechazado. El mero hecho de viajar a España, aprender su idioma natal y que no sean respondidos de la misma manera deja perplejos a los turistas.

De hecho, también existen situaciones en las que personas que han dominado el castellano toda su vida, ya sea porque son españoles o porque proceden de otro país en el que se hable este idioma, son respondidas en catalán cuando no lo entienden. Existen testimonios en los que varios han considerado que, en caso de que la persona que tienen en frente sepa el español, esto puede llegar a ser una falta de respeto o una exclusión social; todo esto siendo con el lenguaje cooficial que sea.

"Si hablas en catalán, los locales te adorarán"

Centrando el foco en los turistas de origen extranjero, entra en escena el caso de Carley Chaplin, una inglesa que ha viajado a Barcelona y que ha mandado el siguiente mensaje a sus seguidores: "¿Vienes a Barcelona? No aprendas castellano". Tiene dos perfiles en TikTok, pero este video lo ha hecho en @chaplinfamilylifeinspain, donde orienta sus contenidos a contar su experiencia viviendo en España como una familia procedente del extranjero.

Nada más comenzar el video ya dicta sentencia: "Si planeas visitar Barcelona este año no aprendas español, aprende catalán". Lo cierto es que no especifica que en Cataluña no se hable en español, sino que se utiliza el catalán allí sobre "el idioma de su país" porque es el de la región. "Puedes comunicarte en español, pero si aprendes suficiente catalán para defenderte, para pedir comida y bebida o para saludar... los locales te adorarán", expresa.

"Esfuérzate por aprender su idioma"

Carley, quien es totalmente consciente de esta convivencia entre lenguajes, comienza a enseñar a sus seguidores algunas de las palabras y frasesmás comunes que se pronuncian en el día a día de un catalán; no sin antes especificar lo siguiente: "Esfuérzate por aprender su idioma". Posteriormente, comienza a citar las siguientes expresiones a las que califica como "muy simples para empezar".

"Bon dia: buenos días"

"Hola: es igual en español, hola"

"Adeu: es adiós y gracias"

"Puedes decir gracias o merci: gracias o merci"

Con todo esto, Carley asegura que "es más que suficiente para empezar a aprender catalán". Finalmente, termina declarando que estudiar el catalán siendo extranjero antes que el español (en caso de viajar a Cataluña) será algo que de verdadero mérito y que"créeme, vale la pena".