La afirmación de una joven enloquece TikTok: “Tengo dos carrera y un master y quiero ser limpiadora”

Una mujer con dos carreras y un máster confiesa en un vídeo que su mayor aspiración es ser limpiadora. "Quiero hacer lo que me da paz", dice. No busca ascensos ni elogios. Solo tranquilidad. La autora original de este monólogo es María Agúndez, y el texto forma parte de su libro Casas limpias, una obra que reflexiona sobre el orden, la limpieza y el deseo de vivir una vida que no necesita justificarse.

La cuenta de TikTok @delarivaluciala, especializada en libros, lo leyó en voz alta y lo convirtió en uno de los clips más comentados de los últimos días. El vídeo incomoda, remueve. Porque va contra todo lo que se espera de una mujer formada, ambiciosa, brillante. Porque dice que se puede elegir algo más pequeño, más silencioso, sin pedir permiso.

Cuando la vida sencilla es percibida como fracaso

Según la socióloga Eva Illouz, vivimos en una cultura emocional donde el éxito personal se ha vuelto una obligación. No triunfar, o no desear hacerlo, se interpreta como un fallo, como una falta de coraje.

Por su parte, la escritora y ensayista Jenny Odell, en "Cómo no hacer nada", advierte que el mundo actual castiga la pausa, el silencio y la elección de una vida fuera de los parámetros del reconocimiento público. Odell propone resistir al mandato de la productividad constante como forma de rebelión, una idea que se alinea perfectamente con el mensaje del video.

El problema no es no aspirar a más, sino que nos enseñaron que eso estaba mal

La vida tranquila como elección consciente Unsplash

En su libro Status Anxiety, el filósofo Alain de Botton analiza cómo el miedo a parecer poco exitosos ante los demás se ha convertido en una fuente profunda de angustia. En una sociedad donde se asume que cualquiera puede llegar a lo más alto si se esfuerza lo suficiente, elegir no escalar se percibe como una traición al sistema.

Pero, ¿y si aspirar a una vida "limpia" no es rendirse, sino escoger desde la verdad? El vídeo de TikTok, al darle voz a este texto de María Agúndez, no solo rescata una reflexión literaria, sino que expone la violencia simbólica que ejerce el mandato del éxito. La brillantez como trampa, la ambición como disfraz.