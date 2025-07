Jordi Wild asegura en su podcast que la ciudad más tranquila de España está en Castilla-La Mancha: "No la identificas con peligrosidad"

Determinar si una ciudad es segura o no es una terea muy complicada, ya que se puede hacer de muchas formas y muy diferentes. Una de las maneras más fiables de todas es mediante un análisis exhaustivo de sus estadísticas y cifras oficiales de los índices de criminalidad. Por ejemplo, datos sobre delitos relacionados con los robos, las agresiones, la violencia de género o el vandalismo; todo esto puede ser la principal base para ir comparando entre una ciudad y otra. Por lo tanto, una alta tasa prolongada durante varios años estaría demostrado que es un lugar menos seguro que otros, y a la inversa.

Otro factor que podría ser de verdadera importancia es la percepción de seguridad que tienen sus propios residentes. Una manera de conocer estas opiniones es accediendo a las encuestas publicadas por diversos medios o, directamente, por información oficial ofrecida por la entidad correspondiente. Aquí se podrán reflejar los testimonios de si las personas se sienten seguras caminando por las calles o no, ya sea de día o de noche, si evitan alguna zona en concreto, si prefieren dar un paseo solos o acompañados debido a las circunstancias, etc.

Muchos factores a tener en cuenta, pero el económico es de los primeros en los que se piensa

La presencia de los servicios públicos es también un muy buen indicador sobre el que guiarse. Una ciudad o región que esté nutrida de una buena dotación policial, de sistemas de videovigilancia, de una tecnología de iluminación eficaz o de unos servicios de emergencia ágiles será el pretexto para un entorno más seguro y, por ende, más habitable. Técnicas de previsión y organización será imprescindibles para ello.

Y, por supuesto, el entorno social y comunitario también podrá influir en la tranquilidad. Comunidades de vecinos amables, participación de la ciudadanía en decisiones de carácter local, una democracia más que visible en las calles... todo cuenta. Lo mismo ocurre con los factores políticos y económicos, los cuales también serán capaces de reflejare el estilo de vida de un sitio u otro.

La ciudad más segura de España según Jordi Wild

Habrá todo tipo de opiniones que ofrecerán un razonamiento sobre cuál es la ciudad más segura de toda España. Este tema se trató en 'The Wild Project', el podcast del prestigioso creador de contenido Jordi Wild, un adulto de origen catalán que se dedica a emitir, de forma periódica, varios capítulos en los que se tratan temas de cultura, ciencia, psicología, actualidad y salud mental, entre muchos otros; siempre se realiza con un invitado especial.

La conversación con su entrevistado es muy clara, ya que ambos apuntan a que Albacete es la ciudad más tranquila de España. Jordi Wild comienza declarando que "a Albacete no la identificarías con nada de...", y justo le interrumpe el entrevistado; se da a entender de que la palabra que quería decir tenía que ver con algún tipo de actividad de delincuencia o, directamente, inseguridad.

Albacete, la señada por Jordi Wild

"Es la ciudad más tranquila de España, con menos criminalidad", anuncia el entrevistado, lo cual va acompañado de un "no lo diría nunca" (literalmente, sin ser en tono irónico) por parte del influencer catalán; posteriormente añade que "no la identificas ni con peligrosidad ni con mal rollo". No obstante, ambos hacen mención a un barrio en concreto en el que el estilo de vida no es el mejor allí. "Hay un barrio, Las Seiscientas, la Milagrosa; de milagro no hay nada" (mientras ambos se ríen).

El entrevistado apunta a lo siguiente: "El único milagro es como siguen sobreviviendo con 4.300 euros al año, es el barrio más pobre de toda España". Continúa concretando que es la renta media más baja mientras que hace los cálculos al mes. "Estamos hablando de unos 350 euros al mes, pero lo cierto es que no pagas luz, agua, gas, el lote de comida, etc.", y ahí concluye esta conversación.