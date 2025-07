Jensen Huang, CEO de Nvidia, sentencia el futuro de las empresas: “Toda compañía necesitará dos fábricas, una para sus productos y otra para la IA”

Los grandes líderes del sector tecnológico no dudan en apuntar a una nueva revolución industrial. La irrupción de la inteligencia artificial y su influencia en la automatización de procesos apunta a innovaciones no vistas hasta la fecha y a las que parece inevitable estar atento para que la adaptación no tenga daños colaterales.

Las visiones optimistas como la del exitoso empresario Mark Cuban en cuanto a generación de empleos de la mano de la inteligencia artificial chocan con aquellas que ven peligrar la mayor parte de puestos administrativos, línea de pensamiento expuesta por Jim Farley, director ejecutivo de Ford.

Necesidad de dos fábricas complementarias

Entre ambas corrientes de pensamiento se mueve Jensen Huang, CEO de Nvidia, la empresa líder de unidades de procesamiento de gráficos cuya importancia en cuanto a computación de inteligencia artificial la ha catapultado a una cotización bursátil por encima de los 4.000 billones de dólares.

La relevancia de Huang en el universo de la IA requiere de su presencia en los eventos más destacados que se realizan para hablar del futuro en este ámbito. Así, el popular podcast All-In celebró el pasado 23 de julio una conferencia en Washington D.C. bajo el título “Ganando la carrera de la IA” en la que Huang fue uno de los invitados estrella.

En el marco de la conversación con Chamath Palihapitiya, Jason Calacanis, David Sacks y David Friedberg, presentadores del espacio, Huang analizó aspectos del futuro a medio plazo que, bajo su opinión, se harán obligatorios con la evolución de la inteligencia artificial. Uno de ellos resultó especialmente llamativo, puesto que el director ejecutivo de Nvidia destacó que toda empresa que se dedique a la fabricación necesitará en el futuro dos sedes: una para la parte industrial y otra para el desarrollo de la inteligencia artificial a implementar.

La evolución de las empresas y la automatización de procesos gracias a la inteligencia artificial llevarán, según Jensen Huang, a esa necesidad de dos fábricas: “Toda empresa que fabrica máquinas tendrá dos fábricas. Por ejemplo, está la fábrica de coches y luego está la fábrica de IA para crear la IA para los coches. Y entonces, tal vez seas una fábrica de máquinas para construir humanos o robots. Necesitas una fábrica de IA para construir un cerebro”, señaló Huang.

El dirigente de Nvidia mira hacia un futuro en el que cada vez cobre más peso la inteligencia artificial en los procesos productivos, cuestión que se ve respaldada, como él mismo apuntaba, por ejemplos como el de Tesla, que ya funciona en esa línea: “El futuro de la industria es realmente contar con dos fábricas. Sí. Tesla ya tiene dos fábricas, fue muy pionero en reconocer que necesitaba una fábrica de IA para mantener los autos que tiene ahora”, reconoció públicamente Huang.

La automatización de procesos y el peso de la implementación de inteligencia artificial en cualquier tipo de máquina que se pueda fabricar supone, a ojos de Jensen Huang, un doble desafío para la industria y dos líneas de trabajo complementarias que exigirán a las empresas dos localizaciones en las que operar, una para el producto propiamente dicho y otra para la inteligencia artificial que mueva dicho producto o las máquinas que participen en el desarrollo del mismo.