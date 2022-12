Unión Vial del Sur, consorcio liderado por Sacyr, ha puesto en operación todo el trazado del corredor Rumichaca – Pasto, situado en el departamento de Nariño, en el suroeste de Colombia. La inversión ha superado los 725 millones de euros. Es la tercera concesión puesta en operación en Colombia.

Con la entrada en operación del último tramo de 9,8 kilómetros de calzada, ya se han completado los 83 km del proyecto de esta vía de gran capacidad, que mejorará la seguridad y el confort del recorrido. El proyecto ha sido liderado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) colombiana.

La concesionaria operará y mantendrá la infraestructura durante 20 años. “Nuestro reto principal es promover el cumplimiento de las normas de tráfico, el cuidado de la doble calzada, la reducción de los accidentes y el mantenimiento adecuado de la infraestructura”, señala Germán de la Torre Lozano, gerente de la Concesionaria Vial Unión del Sur.

Este es el proyecto de infraestructura vial más importante del suroccidente colombiano y se convierte en la primera vía de gran capacidad en Nariño que aporta competitividad a la región, contribuye a una mejor calidad de vida de las comunidades impactando de manera directa a más de 550.000 habitantes de los 7 municipios que conforman el corredor vial.

Sacyr abre todo el trazado del corredor Rumichaca-Pasto, en el suroccidente de Colombia FOTO: Sacyr

Los principales datos del proyecto son:

Operación y mantenimiento de 83 km de corredor vial.

15,7 km de rehabilitación entre Rumichaca y San Juan, en Ipiales.

62,1 km de doble calzada entre San Juan y Catambuco (25 km totalmente nuevos).

5,2 km de mejoramiento entre Catambuco y Pasto.

Cerca de 14.000 personas han trabajado en el proyecto, el 80% procedentes del área de influencia.

644.000 árboles sembrados en 794 hectáreas para la conservación de medio.

95 proyectos productivos fortalecidos con 840 familias beneficiadas.

292.000 personas capacitadas en temas ambientales, liderazgo y de cultura vial.

Financiación social premiada

La financiación social de este proyecto ganó el premio LatinFinance en la categoría de Financiación de infraestructuras del año para los Andes (Infrastructure Financing of the Year for the Andes, así como el premio Bonds & Loans otorgado en la categoría operación del año de bonos en pesos colombianos (COP Bond Deal of the Year) para la financiación del proyecto a cargo de la Concesionaria Unión Vial del Sur. Ambos premios reconocen la innovación en la estructuración de la transacción con sello social y su ejecución al más alto nivel en los mercados internacionales.

La financiación con sello social de Rumichaca - Pasto alcanzó los 800 millones de dólares. Incluyó un bono social de 262 millones de dólares, un crédito bancario multitramo de 278 millones de dólares y otro en pesos colombianos equivalente a 260 millones de dólares.

Sumamos retos, creamos valor

Sacyr Concesiones crea valor sostenible a largo plazo a todos sus grupos de interés a través de sus activos concesionales, que suman un valor actual de 3.000 millones de euros (según la valoración realizada en el Investor Day de octubre de 2021). Es la cuarta empresa concesionaria en el mundo, según el ranking de la revista Public Works Financing.

La compañía demuestra una vez más con Rumichaca-Pasto su capacidad de ejecutar con éxito los proyectos que aborda. En seis años pondrá en operación 18 nuevas concesiones, de las que las seis más relevantes entrarán en funcionamiento entre 2022 y 2023.

Este año ha finalizado en Chile la construcción de la autopista urbana AVO I en Santiago y Ruta 78 (Chile); y en Colombia, la Autopista al Mar 1, que conecta la ciudad de Medellín (Colombia) con los centros comerciales más importantes del país, y la citada autopista Rumichaca – Pasto. Además, ha iniciado la operación de la A3 en Italia y de Ruta del Elqui en Chile.