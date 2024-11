Los 4 sérums que entienden tu piel

Con el auge de la personalización en el cuidado de la piel, cada vez más buscamos fórmulas específicas que se adapten a nuestras necesidades. Ya no se trata de un enfoque único para todos, sino de encontrar el equilibrio perfecto para cada tipo de piel. BIODERMA cuenta con 4 sérums ecobiológicos, diseñados con ingredientes clave como el Ácido Hialurónico y la Vitamina C fresca que responden a las necesidades de cada tipo de piel.

4 SÉRUMS PARA CADA TIPO DE PIEL

SÉBIUM SERUM: para piel adulta mixta-grasa

Es el 1er sérum facial para piel grasa, ecobiológico, anti-imperfecciones y anti-signos de envejecimiento. Formulado a partir de Ácido Salicílico, Acetil Glucosamina, Ácido Hialurónico) y la tecnología FLUIDACTIV™ que garantizan una total tolerancia y eficacia. Es perfecto para utilizar como base de maquillaje e hidrata durante ocho horas*.

HYDRABIO HYALU+ SERUM: para piel deshidratada

Este sérum ecobiológico para la piel seca permite a la piel reactivar sus mecanismos naturales de hidratación y retener el agua indispensable para su equilibrio. Con Ácido Hialurónico biomimético de bajo peso molecular (LMW), Niacinamida, Carnosina y la tecnología HYALU+ (combinación de Ácido Hialurónico biomimético de alto peso molecular (HMW) y un azúcar hidratante), actúa sobre las causas internas de la deshidratación y los signos visibles.

SENSIBIO DEFENSIVE SERUM: para piel sensible

Es el primer sérum ecobiológico de BIODERMAara piel sensible que actúa sobre las causas de la sensibilidad y el envejecimiento frenando el círculo vicioso responsable de la agudización de la piel sensible y del envejecimiento cutáneo. Con ingredientes activos biomiméticos, como el ácido hialurónico, la vitamina E y un pH fisiológico, BIODERMA ha desarrollado un producto innovador destinado a abordar biológicamente la sensibilidad de la piel para reforzar sus mecanismos naturales de autodefensa.

SERUM PIGMENTBIO C-CONCENTRATE: para piel con manchas y apagada

Com una fórmula apta para todo tipo de piel y con alta estabilidad, este sérum intensivo iluminadador antimanchas con vitamina C fresca reduce las manchas sin irritar la piel. Su Tecnología Lumireveal combina AHA /BHA (ácido glicólico y salicílico), junto con un cóctel de vitaminas como vitamina C, E y niacinamida.