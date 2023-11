Abdomen de piedra: el tratamiento con el que vas a "hacer" 1.800 abdominales en 30 minutos

¿Te gustaría tener un abdomen de piedra pero no tienes tiempo? ¿Imagínate realizar 1.800 abdominales en 30 minutos? No es un milagro, son los resultados del equipo de remodelación corporal que cuentan los centros médico-estéticos Cristina Galmiche, en Madrid, Alcalá de Henares y Málaga, avalados por la FDA y la Unión Europea.

La gurú de la belleza Cristina Galmiche cree en la tonificación muscular y apuesta por la tecnologíaEmsculpt Neo para su Cabinfit by Cristina Galmiche, un vanguardista sistema que reduce los acúmulos de grasa a la vez que aumenta la masa muscular y que también se conoce como entrenamiento inteligente. Y lo mejor, este Black Friday puedes disfrutar de este tratamiento con un 30% de descuento en su bono de 4 sesiones.

Siete estudios realizados en más de 500 pacientes voluntarios y más de 30 publicaciones en revistas científicas han demostrado la eficacia de Emsculpt Neo. A los tres meses, después de cuatro sesiones practicadas en seis semanas, se ratificaron los siguientes resultados de promedio: un 30% de reducción de grasa localizada, un 25% más de masa muscular, una reducción del 19% en la separación de las paredes abdominales (típicas del post parto) y una reducción del volumen de cintura y cadera de 5,9 cm, casi dos tallas menos.

Así funciona el método Cabinfit

Emsculpt Neo es el primer y único equipo de remodelación corporal no invasivo que emite dos energías sincronizadas, HIFEM+ (energía electro-magnética de alta intensidad) y radiofrecuencia focalizada, con el objetivo de eliminar grasa localizada al mismo tiempo que desarrolla la musculatura en tan solo una sesión de 30 minutos. En menos de 4 minutos, la grasa subcutánea alcanza 42-43 grados, causando apoptosis (muerte programada y ordenada de los adipocitos o células grasas) cuyos restos se eliminan de forma natural por el organismo. Por otro, la energía HIFEM+ emite impulsos eléctricos a una gran velocidad -de manera constante y evitando la intervención de las órdenes del cerebro-, contrayendo las fibras musculares en las zonas en las que se aplica mucho más allá de lo que se conseguiría con un entrenamiento voluntario. El estrés extremo –no dañino- que se produce por la actividad eléctrica fuerza al músculo a adaptarse a la situación, generando nuevas fibras musculares y en consecuencia una mayor masa y volumen muscular.

Mínimamente invasivo, solo hay que tumbarse en la camilla durante 30 minutos y aplicar el cabezal sobre la zona a tratar. No duele, aunque las vibraciones pueden resultar molestas, la potencia se adapta al umbral de cada persona y la actividad normal se recupera de inmediato. Más cómodo que el gimnasio.

Tecnología Emsculpt Neo de remodelación corpora Cristina Galmiche

El entrenamiento inteligente o Cabinfit by Cristina Galmiche es un apoyo esencial para la remodelación corporal, sobre todo para aquellos casos en que la falta de firmeza o la grasa localizada se resiste a las rutinas en el gym o para aquellas personas que por diversas circunstancias no pueden realizar esfuerzos físicos. Sus resultados se prolongan en el tiempo, pero es necesario realizar sesiones recordatorias, prescritas por los expertos, para mantener y prolongar los resultados. Son también un gran complemento para a afianzar y mejorar los resultados de una dieta de adelgazamiento, pero no son protocolos para adelgazar. La ayuda de una buena cosmética, el ejercicio físico y una dieta equilibrada potencian los resultados de los tratamientos.