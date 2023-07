Alaska se pronuncia sobre el regreso de Juan Carlos I a España: "Que haga lo que quiera, no me molesta"

La cantante española, Alaska, ha sido cuestionada sobre el regreso del rey emérito Juan Carlos I a España, en una entrevista con Europa Press. Su respuesta fue clara y directa: "Que haga lo que quiera. No me molesta en absoluto, hay otras cosas que molestan. Que una persona esté en su país no molesta".

Las palabras de Alaska reflejan una postura tranquila y desligada respecto al retorno del monarca a suelo español. Para ella, la presencia de una persona en su país de origen no debería generar preocupación ni controversia.

Durante la entrevista, la artista también destacó que existen asuntos más importantesy preocupantes que merecen mayor atención. No es la primera vez que Alaska muestra su posición neutral respecto a temas políticos o monárquicos, enfocándose en su carrera artística y en aquellos temas que considera de mayor relevancia para la sociedad.

El regreso del rey Juan Carlos I a España ha sido un tema ampliamente comentado en los últimos meses, con opiniones diversas sobre su decisión. Sin embargo, para Alaska, es un asunto que no le afecta directamente y prefiere centrarse en otros aspectos que considera de mayor interés público.