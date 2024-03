¿Desigualdad entre generaciones? Debate en el podcast de Sindy Takanashi: “La mayor desigualdad es entre gente mayor jubilada y los jóvenes”

En el último episodio del nuevo podcast de la influencer Sindy Takanashi, conocido como “Queridas hermanas”, han participado la filósofa y activista feminista Victoria Sendón de León y la filósofa y periodista Cristina Molina. Bajo la premisa “Mujeres mayores”, este episodio buscaba abordar otra perspectiva sobre el feminismo.

Al hablar de la desigualdad, Victoria Sendón de León ha querido remarcar que la desigualdad más grande en nuestro país no es entre hombres y mujeres, sino entre la gente joven y los jubilados: “Yo ahora mismo seguramente gano el doble o el triple, jubilada, con mi pensión que un chaval o una chavala que se estén partiendo los cuernos y que estén todo el día trabajando, y que tengan dos carreras y no sé cuántos idiomas. Esa es la mayor desigualdad en este país ahora mismo”, explicaba.

Ante la afirmación de Sendón de León, Sindy Takanashi ha preguntado cuál creía que era la solución y si esta pasaba por subir los sueldos y no bajar las pensiones; a lo que la filósofa ha respondido: “No, no, bajar las pensiones no. Porque también los pensionistas vivimos dentro de nuestro medio, más o menos justos. Pero me parece una injusticia lo que se está pagando a los jóvenes y eso crea una desigualdad absoluta. Me parece que es la mayor desigualdad ahora mismo”.

Este fragmento ha sido compartido por la influencer en su cuenta de Instagram y enseguida se ha llenado de comentarios a favor y en contra de la opinión de Sendón de León. “Unpopular opinion: antes los jóvenes ahorraban para una casa y vivir modestamente, ahora los jóvenes queremos pegarnos 4 viajes al año a la otra punta del mundo, vivir en el centro, salir a comer 4 veces por semana y comprarnos un piso. Es obvio que el precio de la vivienda ha subido, pero también es que las prioridades de gasto han cambiado. Y me incluyo en esto”, decía una usuaria, a la que otros rebatían corroborando la situación de desigualdad a la que se refieren en la tertulia: “Yo, 35 años, 2 carreras y 300€ al mes”, afirmaba otra usuaria.