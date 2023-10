Dia lanza dos nuevas variedades de kombucha, una natural alternativa a los refrescos tradicionales

Aunque hay que remontarse a hace más de 2.000 años en China para encontrar el consumo de kombucha, de ahí que muchos la llamen la bebida milenaria, ha sido en los últimos años cuando el sector de esta bebida ha experimentado un gran crecimiento impulsado principalmente por la inclinación hacia una alimentación saludable y bebidas nutritivas. Y es que son numerosos los beneficios de esta bebida de moda natural y saludable que disfruta nuestro paladar y agradece nuestro sistema inmunitario.

Fermentada a base de té con cultivo de bacterias y levaduras SCOBY (Symbiotic Culture Of Bacteria and Yeast), la kombucha cuenta además con vitamina C.

Por eso, Dia, que conoce todos los beneficios de esta bebida de moda y que está muy pendiente de las demandas del mercado y de sus clientes, ha creado dos sabores de kombucha: frambuesa y limón-jengibre. Elaborada con ingredientes ecológicos, 100% naturales, fermentada con azúcar natural de caña y sin gluten ni colorantes ni conservantes. Sin duda, la que muchos llaman la bebida de la inmortalidad es una deliciosa alternativa a los refrescos tradicionales.

Los dos deliciosos sabores de Dia te permiten disfrutar de todo el sabor de la kombucha al tiempo que aportas un chute de nutrientes a tu cuerpo. La kombucha de frambuesa proporciona un sabor suave y dulce, mientras que la de limón-jengibre aporta una mezcla fresca y atrevida para el paladar. Ambas recetas han sido elaboradas con ingredientes aptos para veganos y no contienen gluten.