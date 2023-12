"Émulo de Ione Belarra": así define Alsina a Pedro Sánchez

En su monólogo de este viernes en Onda Cero, el reconocido periodista Carlos Alsina ha dedicado tiempo a reflexionar sobre las recientes declaraciones del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en las que criticó abiertamente a los gobiernos de Israel e Italia. Alsina ha señalado que estas palabras podrían estar conduciendo a Sánchez a ganarse la reputación de "sembrador de cizaña" en el ámbito internacional.

El periodista recordó las afirmaciones de Sánchez en las que acusaba a Israel de matar indiscriminadamente a miles de palestinos, sugiriendo que el presidente podría estar dando por sentado que Israel ha violado la legislación internacional y cometido crímenes de guerra. En este contexto, Alsina ha planteado la posibilidad de que Sánchez llegue a solicitar el procesamiento del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ante el Tribunal Penal Internacional.

Alsina no escatimó en críticas al señalar que la postura de Sánchez se asemeja cada vez más a la de la ex ministra morada, Ione Belarra, incluso insinuando que el presidente podría sumarse a la utilización de un pañuelo palestino, gesto recurrente como símbolo de solidaridad hacia el pueblo palestino de la bancada morada. Sin embargo, el periodista ha destacado la falta de coherencia en la posición de Sánchez al no haber expresado una palabra de reproche al gobierno marroquí por la muerte de civiles sudaneses en la frontera con Melilla hace año y medio. Tanto es así que Alsina ha considerado a Sánchez "émulo de Ione Belarra", definido en la Real Academia Española como "competidor o imitador de alguien o de algo, procurando excederlo o aventajarlo".

Además, ha cuestionado la doble vara de medir de Sánchez al destacar que, ocho semanas después de la supuesta matanza de Hamás, y a pesar de las declaraciones optimistas del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, la embajadora israelí en España ha sido llamada a Tel Aviv en respuesta a lo que Israel percibe como una actitud inamistosa por parte del Estado español.

Alsina también ha abordado la polémica figura del "verificador" propuesto por Sánchez, destacando el giro de llamarlo ahora "acompañante", en lo que describe como una operación política de alto vuelo. Ironizando sobre la comedia de la relación furtiva entre Santos Cerdán y Puigdemont, que, según Sánchez, requiere la presencia de un "acompañante" para mediar, el periodista señala el cambio de percepción sobre los verificadores extranjeros, antes considerados contraproducentes y ahora vistos como deseables. En tono satírico, el periodista de Onda Cero cuestiona la lógica de esta nueva dinámica en el "cuentismo 3.0", reiterando en la ausencia de esta figura en acuerdos anteriores entre el PSOE y otros partidos y sentenciando “si la pareja no funciona, hagamos un trío”.