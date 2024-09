Si eres piloto y has visto un ovni, esto te interesa

Personas de diversos ámbitos profesionales, agrupados bajo el colectivo UAP Digital, quieren dar cobertura informativa y de calidad en español al fenómeno UAP (Unidentified Anomalous Phenomena), para favorecer el registro y la investigación de estos sucesos. Para ello han impulsado un cuestionario en línea con el objetivo de recopilar avistamientos protagonizados por profesionales de la aviación y, de forma específica, a pilotos, tanto de España como Latinoamérica.

A menudo considerados testigos de élite por los investigadores de los ovnis, los pilotos (militares, comerciales y de líneas aéreas) son el colectivo más sensible al avistamiento de UAP. A pesar de su alta cualificación, algunos estudios demuestran que los pilotos no son ajenos a interpretaciones erróneas ni a fallos de percepción, pero es evidente que su preparación y el hecho de que muchas veces el avistamiento pueda estar respaldado por dispositivos (radar, flyr y otros), por el Control de Vuelo (ATC), el copiloto o parte de la tripulación, ofrecen mayores garantías para determinar la objetividad de las observaciones y posibilitar una correcta explicación del fenómeno, si la hubiera.

Los registros recopilados por UAP digital a través de su página web, servirán para crear una base de datos extensa y detallada sobre este tipo de sucesos, que permitirá construir nuevos modelos de reporte UAP cada vez más completos. También para que los pilotos tengan a su disposición más información e indicaciones a la hora de reportar e identificar estos sucesos.

Recordemos que no hay protocolos de actuación frente a un avistamiento UAP y que la detección del radar de proximidad, el llamado TCAS (Traffic Collision Avoidance System), puede ocasionar desviaciones indebidas de altitud de la aeronave, lesiones en la cabina y el riesgo de la seguridad del vuelo, según pone de relieve un reciente estudio de un científico español.

Los pilotos por la naturaleza de su trabajo están más expuestos a los UAP La Razón

Inspirados en proyectos científicos y divulgativos, como el que ha puesto en marcha Garry Nollan con la Fundación SOL, o en Francia UAP Check, los miembros de UAP Digital y UAP Spain prevén la próxima creación de un Panel de expertos multidisciplinar que impulse el debate y el estudio científico sobre los Fenómenos Anómalos No Identificados en territorio europeo. “Nuestro objetivo -explica a espaciomisterio Pablo Creus- es crear un foro/espacio de perfiles serios y comprometidos con la normalización y la investigación de los UAPs”.

Los Think Tank, como el que UAP Digital pretende ahora materializar, han tenido un gran peso específico en el proceso de revelación UAP en los Estados Unidos, concienciando a la clase política de la importancia del fenómeno ovni en asuntos como la seguridad nacional. Ahora se pretende fomentar un espacio de debate sobre políticas y estrategias que favorezcan la transparencia del fenómeno UAP en Europa. En este sentido, el eurodiputado Francisco Guerreiro, puso su pica en flandes recientemente para actualizar el reglamento de la Unión Europea sobre seguridad de la aviación civil, incluyendo la presentación de informes y el análisis de los UAP.

España cuenta con un sistema de notificación de sucesos que afectan a la seguridad aérea que es obligatoria para el personal aeronáutico. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) publica anualmente informes al respecto, como lo hacen otras instituciones aeronáuticas en el marco del "cielo único europeo" y el espacio de Eurocontrol. Pero, lamentablemente, si los incidentes no tienen una repercusión en la seguridad aérea no son recogidos por el sistema y, en ese sentido, hay que decir que la mayoría de los reportes UAP no figuran.

Sucede, además, que los fenómenos aéreos anómalos se salen del paradigma racional consensuado y, a menudo, los pilotos temen notificarlo por miedo a ser ridiculizados. El estigma no sólo es patrimonio de los Estados Unidos sino del mundo entero porque el fenómeno sigue asociado a la presencia extraterrestre, un sesgo que dificulta el abordaje serio y racional de los UAP.