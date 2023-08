Una experta en sexuaIidad afirma que los padres deben de pedir permiso a sus hijos antes de cambiarles los pañales

Una especialista en sexualidad ha planteado la idea de que los padres deberían solicitar el consentimiento de los bebés antes de cambiar sus pañales, con el propósito de fomentar una cultura de consentimiento desde el inicio de la vida. El vídeo, que pertenece a una entrevista de la televisión australiana en 2018, se ha hecho viral en redes sociales ahora y ha generado mucha controversia.

Durante una entrevista con el programa australiano ABC, la experta Deanne Carson, compartió su opinión acerca de la incorporación del concepto de consentimiento en las primeras etapas de la crianza de un niño. Mencionando que había trabajado con niños a partir de tres años en adelante en torno a este concepto, sugirió que los padres deberían introducir estas ideas a sus hijos desde más temprano.

Sin embargo, el presentador no ocultó su confusión y le preguntó sobre cómo los padres podrían aplicar esto en su hogar, a lo que Carson propuso que podrían plantear preguntas como: "Voy a cambiar tu pañal, ¿te parece bien?". En el vídeo, además, añade: "Por supuesto, un bebé no va a responder, 'sí, mamá, eso suena genial. Estoy emocionado por que cambies mi pañal'". Sin embargo, si se les da un momento y se espera a observar su lenguaje corporal, y se busca el contacto visual, se está comunicando al niño que su respuesta es importante".

Tras haberse viralizado la entrevista, numerosos espectadores han recurrido a las redes sociales para expresar sus opiniones, y la mayoría se han sentido desconcertados: "Jamás había estado tan perplejo. Sin duda, enseñar a los niños sobre el consentimiento es crucial, pero vamos", ha expresado un usuario en Twitter.

Otros usuarios han recurrido a la ironía con frases como: "No puedo esperar a que mi bebe de 1 año me diga qué hacer" o "Es difícil de creer. Un niño confía en que sus padres le brinden cuidado, incluyendo la higiene personal. Sobre todo cuando son pequeños o bebés". Mientras tanto, otro individuo ha comentado: "Mis sobrinos de 2 años no siempre comprenden por qué no deben hacer ciertas cosas (como trepar a muebles, correr hacia la calle o llevarse objetos a la boca). ¿Deberían, según Deanne Carson, otorgar consentimiento para cambiarles el pañal?".