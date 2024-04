Extraño avistamiento en Nueva York: Pasajera afirma haber visto un OVNI en el aeropuerto LaGuardia

Una situación fuera de lo común sorprendió a los pasajeros de un vuelo reciente sobre el aeropuerto LaGuardia en Nueva York. Michelle Reyes, una de las pasajeras a bordo, asegura haber presenciado un fenómeno inusual. En un post en Facebook, compartió su experiencia al avistar un "cilindro volador" fuera de la ventana de la aeronave, preguntando a sus seguidores si alguien podría identificar lo que vio. "¡Ayer vi un OVNI saliendo de casa! ¿Alguien me puede ayudar a identificar lo que es?" escribió Reyes en su publicación.

A pesar del revuelo generado en las redes sociales, Reyes misma no puede afirmar con certeza qué era lo que vio. Intentó informar a la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) sobre el incidente, preocupada por la seguridad, pero no recibió respuesta. "Lo más probable es que se tratase de un objeto peligroso para la seguridad, pero por desgracia no me han contestado y han asegurado que no han recibido nada", expresó la pasajera en declaraciones a NewsNation.

Thomas Wertman, de la Red de OVNIS de Ohio, también comentó sobre el avistamiento. Según él, el objeto no parecía ser un avión ni un dron debido a su forma y altitud. "No parece ser un avión", declaró Wertman, añadiendo: "Se supone que los drones no pueden volar a esa altitud, al menos legalmente".

A pesar de las especulaciones, la naturaleza del objeto sigue siendo un misterio. Se han sugerido posibilidades como un animal o un globo meteorológico, pero ninguna explicación ha sido confirmada. Hasta el momento, la Administración Federal de Aviación no ha proporcionado información adicional sobre el incidente, dejando abierto el debate sobre lo que realmente sucedió en el cielo sobre LaGuardia.