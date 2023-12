Se interesa en alquilar un piso y el propietario le contesta casi doce años después

En la búsqueda de una vivienda, suelen surgir diversas dificultades, especialmente en ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga, donde los precios de los alquileres han experimentado un notable aumento. La alta demanda y los rigurosos requisitos dificultan aún más el proceso, llevando a que muchas solicitudes pasen desapercibidas. Un usuario de la red social X compartió su sorprendente experiencia al recibir una respuesta a una solicitud de alquiler enviada hace casi doce años.

Miguel Ángel relató en su perfil cómo envió una solicitud para ver un piso en Madrid en febrero de 2012, pero nunca obtuvo respuesta en ese momento. A pesar de dar por perdido el caso, recibió recientemente un inesperado mensaje del propietario explicando el motivo de su silencio. El usuario compartió la conversación, donde se puede ver su mensaje original en esa fecha expresando su interés en alquilar el piso: "Hola, somos una pareja de 30 y 32 años, interesados en ver el piso, con trabajo desde hace ocho años".

La respuesta del propietario ha llegado más de diez años después como si se tratase de únicamente unos días o unas semanas de espera: "Llámame por teléfono mejor, he estado fuera el fin de semana de entierro y no he visto nada hasta ahora. Me comunicó mejor por teléfono, con los mensajes soy muy dejado y los miro de vez en cuando. Un saludo y disculpa por no contestar antes".

La publicación se ha viralizado rápidamente en redes sociales, alcanzando casi 200.000 reproducciones y generando una variedad de comentarios que van desde sugerencias ingeniosas hasta la consternación por el aumento de los precios de alquiler en Madrid, ya que el inmueble ha pasado de tener un precio de alquiler de 675 euros al mes en su momento, para ahora tener un coste de 1.200 euros mensuales.