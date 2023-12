La nota viral de un vecino desata la curiosidad en el País Vasco: "Creía que había vuelto a casa desnudo esa noche"

En una historia que ha capturado la atención y risas de las redes sociales, un residente del barrio del Antiguo en San Sebastián, Gipuzkoa, se ha vuelto viral después de colgar una nota en su portal en busca de respuestas sobre su regreso a casa desnudo tras una cena de empresa.

La nota, escrita con una mezcla de humor y desesperación, revela la inusual situación en la que se encontró este donostiarra después de una noche de celebración.

"¡Hola vecinos! El viernes tuve mi primera cena de empresa, y la cosa se me fue un poco de las manos. Cuando desperté al día siguiente, no encontraba mi ropa, y puse mi casa patas arriba buscándola. Obviamente, no tuve éxito. Llevo todo el fin de semana dándole vueltas. ¡Creía que había vuelto a casa desnudo esa noche! Quiero dar las gracias al vecino/a que la encontró y la dejó en el portal, pero necesito saber dónde la encontraste para rellenar lagunas y zanjar la historia. Por favor, si fuiste tú, escribe aquí abajo el lugar donde encontraste mis cosas. Muchas gracias".

La incógnita de la noche del viernes tiene a los vecinos del Antiguo especulando sobre las posibles ubicaciones donde el misterioso vecino pudo haber perdido la ropa.

Hasta ahora, el desenlace de esta historia sigue siendo un misterio, y la atención de las redes sociales se centra en descubrir quién fue el vecino comprensivo que encontró la ropa y dónde la dejó. La comunidad online espera con entusiasmo el próximo capítulo de esta intrigante saga que ha dejado a San Sebastián atónito y entre risas.