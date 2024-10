OCO The Show: flamante estreno en Callao City Lights

El centro de Madrid se vistió de gala el pasado viernes 25 de octubre para el flamante estreno en Callao City Lights del show de flamenco y rock que rompió moldes la temporada pasada por su garra, potencia y esencia. OCO The Show (acrónimo de ONE CHANCE ONLY), una creación de Pino Sagliocco, ha regresado con más fuerza que nunca y con importantes novedades. Una velada con muchos invitados VIP que puso en pie Callao City Lights.

Este año, OCO, THE SHOW, incorpora nuevos talentos a su elenco, entre los que destacan la corista estrella de los Rolling Stones, Chanel Haynes. Nombres de gran altura como Estrella Morente, Belén López, Antonio Carbonell, Tim Ries (de los Rolling Stones) y Bernard Fowler (corista de los Rolling Stones) participan en este sólido proyecto. Además, como novedad, el repertorio incorpora nuevos temas legendarios, como Proud Mary and Gimme Shelter, que se unen a otros clásicos del rock como Voodoo Child o Satisfaction.

La impresionante potencia de Chanel Haynes que completa a la perfección, la fuerza sin igual de Belén López al baile y la majestuosidad de Estrella Morente. Un trío femenino muy poderoso que defiende números espectaculares.

El espectáculo más personal de Pino Sagliocco (el gran responsable de convertir el flamenco en un arte mundial) ha dejado huella en la capital y vuelve con toda su potencia para seguir dejando boquiabiertos a los espectadores con su mezcla única de baile y cante flamenco con el rock and roll más puro.

En palabras de Pino Sagliocco para los que aún no sepan qué es OCO: “Es una entidad que desafía la descripción y las palabras, una fusión de almas que ha crecido gracias al amor de una familia unida. Es una fantasía que ha tomado vuelo y ha trascendido las fronteras de la música convencional. Aunque su esencia es indescriptible, representa una fuerza imparable que cambia la perspectiva de lo posible en la música y la vida. OCO es un viaje hacia la comprensión y la conexión, una plataforma para la creatividad y la expresión. Es más que una experiencia, es un estado de ser que invita a explorar las profundidades y encontrar la luz. En última instancia, OCO es amor: amor por la música, el arte, uno mismo, los demás y la vida. Es un recordatorio de que el amor es lo único que realmente importa”.

En la música, son 23 los artistas que dominan el escenario mezclando los dos estilos contrapuestos que se hacen uno a través del intercambio de fuerzas. El cartel flamenco destaca por la presencia de Antonio Carbonell al cante y la bailaora Belén López. Mientras, por su parte, el rock viene de la mano de dos figuras emblemáticas de la banda de los Rolling Stones: la vocalista Chanel Haynes, el saxofonista Tim Ries, o el vocalista Bernard Fowler. Y juntos hacen desaparecer los límites artísticos interpretando melodías conocidas a nivel mundial.

OCO, The Show es el espectáculo original de Pino Sagliocco creado a partir de perfeccionar lo que sucede cuando se encuentran de imprevisto leyendas del rock y talentos del flamenco tradicional en la misma sala. Dos estilos contrapuestos que se observan en silencio y con cierta distancia, uno a cada lado del escenario… con curiosidad, con respeto y sobre todo con ganas. En este encuentro improvisado de fuerzas, sonarán melodías universalmente conocidas,

recorriendo sutilmente la historia del rock: desde sus inicios hasta los tiempos actuales. Un combate poético donde los límites entre ambos géneros artísticos desaparecerán para convertirse en fusiones inéditas, llenas de fuerza y sorprendentemente naturales… como si el flamenco y el rock siempre hubieran caminado juntos de la mano.

De igual modo, OCO cuenta con el apoyo de los patrocinadores Estrella Galicia y Santander UMusic que han apostado por esta colaboración como una relación genuina y apasionada entre la marca y la música. La alianza busca poner en

valor la fusión de culturas, géneros y experiencias que se fomentan en el corazón de este evento.