Radicales insultan a Úrsula Corberó por hablar mas español que catalán en una entrevista: "Qué puñetísima vergüenza"

Úrsula Corberó, conocida por su papel en la exitosa serie "La Casa de Papel", ha sido blanco de controversia en las redes sociales después de acudir a una entrevista de radio para presentar el lanzamiento de su próxima serie: "El cuerpo en llamas". La actriz, de Barcelona, ha estado en el centro de un debate sobre su identidad cultural y el uso del catalán.

La polémica se ha desatado con un vídeo en el que se ve a la actriz hablando catalán, su lengua materna, a la vez que español. En las redes sociales, algunos usuarios critican a la actriz por lo que consideran una falta de respeto al idioma y defienden que el hecho de que una persona hable más de dos lenguas es un problema porque "está comprobado que en un país donde existe bilingüismo la lengua más débil acaba desapareciendo".

"Qué puñetísima vergüenza que a Corberó —actriz de «Espejo Roto», «Ventdelplà» y plenamente escolarizada en catalán— ahora tengamos que permitirle y reír, en hora punta, esa bilingüización y dialectización deliberadas contra la lengua. Es un insulto.", critica uno de los usuarios al compartir el vídeo en el que se ve a Úrsula alternar ambos idiomas en la conversación.

El tweet, que cuenta con más de 1.300 'me gusta', ha provocado todo tipo de respuestas. La mayoría de los usuarios defienden a la actriz, sintiéndose identificados con su uso del catalán: "Por comentarios así me cuesta cada vez más hablar catalán, la gente que en nuestro entorno no hemos hablado catalán tanto como nos hubiera gustado, necesitamos ayuda no una criminalización cuando hacemos uso de la lengua. Estos comentarios hacen que personas como yo tengamos mayor inseguridad" o "Una de las grandes suertes que tenemos los nacidos en Cataluña es que podemos hablar, simplemente por ser de aquí, en dos idiomas fantásticos de forma natural. No hagas esa catetada de criticarlo".