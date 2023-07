Repetición de elecciones generales en España: ¿Qué condiciones deben cumplirse?

El rey Felipe VI señaló hace cuatro años que la causa principal para repetir elecciones es la falta de un candidato con los apoyos necesarios para obtener la confianza del Congreso de los Diputados. Esto implica que debe existir un candidato que cuente con el respaldo de toda la ciudadanía o, en su defecto, partidos políticos que se unan para alcanzar una mayoría parlamentaria de 176 diputados, lo que conformaría un Gobierno de coalición.

Para que se lleve a cabo una repetición de elecciones, el partido ganador debería obtener un número de diputados en el Congreso inferior al mínimo necesario para la mayoría (176 escaños). En caso de que ningún partido político logre llegar a un acuerdo para formar una coalición que alcance los 176 escaños, también se abriría la posibilidad de una nueva convocatoria electoral.

El ejemplo más reciente de un gobierno de coalición en España ocurrió en las pasadas elecciones, cuando el Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos llegaron a un acuerdo conjunto para conformar un gobierno progresista, marcando un hito en la historia moderna del país.

¿Cuándo se celebrarían unas segundas elecciones? En caso de que los partidos con posibilidad de lograr una mayoría mediante pactos no lleguen a un acuerdo, dispondrían de un plazo de 47 días para alcanzar una solución. Si no se logra pactar y la investidura no se materializa, se convocaría una repetición de elecciones, fijada para el 8 de septiembre de 2023, lo que significaría que los ciudadanos españoles acudirían por segunda vez a las urnas por falta de consenso político.

En conclusión, para que se repitan unas elecciones generales en España deben darse ciertas condiciones, como la falta de un candidato con el respaldo suficiente o la incapacidad de los partidos para formar una coalición mayoritaria. El método D'Hondt, utilizado para repartir los escaños, también influye en cómo se traducen los votos en escaños, lo que puede generar discrepancias entre el número de votos y escaños obtenidos por los partidos políticos. Ante este escenario, el país debería acudir nuevamente a las urnas para decidir su futuro político.