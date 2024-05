La vergonzosa pelea entre padres de niños de 8 años durante un partido en Sabadell

El pasado sábado, el Campo Municipal de Fútbol del Polideportivo Olimpia en Sabadell fue escenario de un lamentable incidente durante un partido entre los equipos Sabadell y EFB Ripollet de prebenjamines S8 B, con niños de apenas ocho años, cuando una disputa entre padres derivó en una pelea caótica que acabó con una persona herida. Los Mossos d'Esquadra se desplazaron hasta el lugar y, aunque no recibieron ninguna denuncia, identificaron a varios implicados.

Según el comunicado emitido por el EFB Ripollet, el enfrentamiento se desencadenó cuando el padre de un jugador del Sabadell invadió el terreno de juego y amenazó al árbitro con estas palabras: "Te cogeré por el cuello". El árbitro, sintiéndose amenazado, se vio obligado a abandonar el campo: "Me he visto obligado a abandonar corriendo el terreno de juego, y otros padres y público han interceptado al individuo y no se han producido más incidentes", afirmaba el árbitro en el acta según el comunicado del conjunto visitante.

El Ripollet ha desmentido las acusaciones vertidas en un vídeo, donde una mujer culpa al equipo visitante de los disturbios. Según explican, todo empezó con una discusión verbal que desencadenó en un padre del otro equipo golpeando a un miembro del suyo, lo que provocó la escalada de violencia.

Tanto el Ripollet como la escuela de fútbol del Sabadell han condenado enérgicamente los sucesos. El Ripollet ha afirmado que tomará medidas con los implicados para evitar futuros incidentes, mientras que la escuela del Sabadell ha rechazado rotundamente este tipo de comportamientos, asegurando que tomarán las medidas necesarias con las personas involucradas.

El Ayuntamiento de Sabadell también ha expresado su preocupación al respecto a través de Montse González, teniente de alcaldesa y regidora de Deportes, quien subrayó la importancia de que el deporte también sea un vehículo educativo, condenando enérgicamente la violencia en cualquier contexto, especialmente en el deportivo.