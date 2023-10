Viaja sin equipaje gracias al servicio de alquiler de ropa de Japan Airlines

El mundo de los viajes está en constante evolución, y las aerolíneas buscan formas innovadoras de hacer que la experiencia de volar sea más cómoda y ecológica. Japan Airlines, la aerolínea nacional de Japón, ha anunciado un servicio pionero que podría cambiar la forma en que los viajeros preparan su equipaje para unas vacaciones en Japón.

La compañía ha presentado "Any Wear, Anywhere" ("Cualquier Ropa, en Cualquier Lugar"), un servicio que ofrece a los viajeros la posibilidad de alquilar conjuntos de ropa para su estadía en Japón. Lo que hace que este servicio sea especial es que los conjuntos de ropa se entregan directamente en el hotel del viajero a su llegada, y al final del viaje, la ropa se recoge, lava y se pone a disposición del próximo viajero.

Este servicio, que estará en funcionamiento hasta agosto de 2024 como parte de una prueba piloto de un año, no solo es conveniente para los viajeros, sino que también podría contribuir a la reducción de las emisiones de carbono al reducir el peso del equipaje transportado por los aviones de la aerolínea.

El principio detrás de "Any Wear, Anywhere" es sencillo pero efectivo. La aerolínea estima que reducir el peso del equipaje en unos 10 kg puede equivaler a una disminución de aproximadamente 7,5 kg en emisiones de carbono, lo que se traduce en encender un secador de pelo durante 10 minutos al día durante 78 días.

Los viajeros interesados en utilizar este servicio pueden acceder a la web, donde pueden seleccionar su ropa de acuerdo con la temporada, estilo y preferencias personales. Las opciones incluyen ropa de hombre o mujer, prendas para distintas temporadas, estilos elegantes o informales, y pueden elegir el número de prendas superiores e inferiores. El precio del alquiler varía entre US$ 34 y US$ 48 por todo el período de alquiler.

Todas las prendas ofrecidas a través de "Any Wear, Anywhere" son de segunda mano o provienen de excedentes de la empresa, aunque esta información no se revela a los usuarios. A pesar de la falta de promoción, el servicio ha tenido una respuesta abrumadoramente positiva, con solicitudes provenientes de más de 115 países, siendo Estados Unidos y Australia los países con mayor cantidad de usuarios.

Miho Moriya, quien tuvo la idea y gestiona "Any Wear, Anywhere" para la empresa japonesa Sumitomo, tiene la ambición de expandir esta iniciativa a otras aerolíneas, comenzando con las miembros de la alianza OneWorld, como American Airlines, British Airways y Qantas.