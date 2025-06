Manolo Zarzo: de su amor adolescente con Lina Morgan a su boda con una mujer 20 años menor

El actor Manuel Zarzo, conocido artísticamente como Manolo Zarzo, ha fallecido esta noche en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón a los 93 años, según han informado a EFE fuentes de su familia. En mayo del año pasado, el artista fue sometido a una operación de corazón y le colocaron un marcapasos. Desde su entorno han expresado el deseo de sus seres queridos de despedirle en la “más estricta intimidad” y solo con los amigos más cercanos.

Zarzo inició su carrera artística en la década de 1940 como niño prodigio del circo, y no fue hasta los años 50 cuando dio el salto a la gran pantalla. A lo largo de más de seis décadas de actividad, ha participado en más de 150 películas, abarcando géneros tan variados como el drama, el cine histórico, la comedia y el western mediterráneo.

Trabajó con directores de renombre y compartió escena con figuras legendarias del cine nacional, consolidándose como un rostro imprescindible en el panorama cinematográfico de la posguerra y el tardofranquismo. Además de su presencia en el cine, ha destacado en televisión y teatro, mostrando siempre una versatilidad y carisma que le han granjeado el respeto de varias generaciones de espectadores y profesionales.

Manuel Zarzo en uno de sus primeros trabajos Gtres

Pese a su notoriedad, logró correr un tupido velo entre su vida privada y pública. Siempre fue todo lo discreto que le fuera posible, aunque su amor adolescente con Lina Morgan fue la comidilla de la época. Ella tenía 14 años y él 16 y la relación no pasó de un simple “tonteo”, tal y como él mismo explicó, aunque conservaron una bonita amistad. “Lo nuestro era darnos un beso, pegar un achuchón... no lo de ahora, ¡qué más hubiésemos querido como ahora!”, recordaba el actor tras la muerte de su compañera, sobre la que lamentó: “Me da mucha tristeza que muriera tan sola. Se habían muerto todos los suyos y yo no sé hasta qué punto fue feliz”.

Manuel Zarzo en la capilla ardiente de Lina Morgan Gtres

Tras su romance en la niñez con Morgan y demás mujeres que cayeron rendidas a sus encantos -en su momento fue un hombre muy apuesto-, Manuel Zarzo contrajo matrimonio con María Luz Cañizares, con la que tuvo tres hijos que hoy lloran su muerte: Manuel, Flavia y David. Sin embargo, su relación tampoco llegó a buen puerto y se divorciaron, entre otras cosas, porque “ella tenía muchos celos de mi gran unión con mis hermanos”, según desveló el propio artista en una de sus últimas entrevistas publicadas en LA RAZÓN.

En esa misma conversación, se declaró profundamente enamorado de su segunda mujer, Pilar, con la que tuvo otros dos hijos, Mario y Hugo. “Si a mis 91 años estoy tan bien es gracias a ella, a su amor y sus cuidados. Es una mujer extraordinaria, una santa. Veinte años más joven que yo, pero la distancia en edad nunca ha supuesto un hándicap en nuestro matrimonio. Es guapa por dentro y por fuera. Y me ha dado dos hijos maravillosos. Soy un hombre feliz”, dijo a este diario hace dos años.