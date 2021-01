Brasil anuncia llegada de 2 millones de vacunas contra COVID

(AP) — El ministerio de Salud de Brasil anunció el jueves que está por recibir un envío de 2 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus desde la India, mientras expertos en salud pública advierten que el suministro es insuficiente en la nación sudamericana.

La vacuna, desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, pasará por la aduana de Sao Paulo el viernes antes de ser enviada por aire a Río de Janeiro, donde se encuentra el Instituto Fiocruz de Brasil, señaló el ministerio. Fiocruz está asociado con AstraZeneca y Oxford para la distribución y producción de la vacuna.

Un vuelo desde la India programado para la semana pasada fue demorado, lo cual descarriló el plan del gobierno federal para comenzar la inoculación con la vacuna de AstraZeneca. En lugar de ello se empezó a usar la CoronaVac en Sao Paulo, donde el Instituto Butantan del estado tiene un acuerdo con la empresa biofarmacéutica china Sinovac.

Ni Fiocruz ni Butantan han recibido la tecnología de sus socios para producir vacunas a nivel interno, por lo que deben importar el ingrediente activo.

Mientras tanto, expertos brasileños expresaron su preocupación en torno a la llegada de materias primas de Asia necesarias para producir vacunas para el país de 210 millones de habitantes.

“Contando las dosis de Butantan y las de la India, no hay vacunas suficientes ni certidumbre acerca de cuándo Brasil tendrá más, ni qué tantas”, le dijo Mário Scheffer, profesor de medicina preventiva en la Universidad de Sao Paulo, a The Associated Press. “Interferirá con nuestra capacidad en el mediano plazo de alcanzar la inmunidad colectiva”.

La embajada de India en Brasilia no respondió de momento a una solicitud de comentarios acerca del envío anunciado ni de la causa de la demora de la semana pasada.

Butantan ofreció 6 millones de dosis de CoronaVac que importó de China con el fin de arrancar la campaña de vacunación en Brasil y utilizó materiales importados del país asiático para embotellar 4,8 millones de inyecciones adicionales. Aún falta que el regulador de salud apruebe del último lote antes de que pueda ser distribuido a los estados y municipios de todo Brasil.

El país ha registrado 212.000 muertes relacionadas con el COVID-19, el segundo total más elevado del mundo, sólo superado por Estados Unidos.