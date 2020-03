El Gobierno andaluz “echa en falta un mando único que mande” en la crisis del coronavirus

En un momento en que cada ciudadano es casi una unidad mínima de supervivencia debido al Covid-19, la anticipación es fundamental para ganarle la partida a la enfermedad y hacerlo en red. El Gobierno andaluz ha activado hoy su Plan 9.000 en el que se articulan las herramientas para hacer frente a ese número de contagios, pese a que, de momento, sólo se hayan registrado 5.405 en la comunidad. Gracias a él se habilitarán 7.750 camas de hospital, tres veces más de las ocupadas ya, y 1.030 plazas en unidades de cuidados intensivos (UCI), cinco veces más.

El portavoz de la Junta y consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha explicado en rueda de prensa telemática que es probable que la región se acerque a lo largo de esta semana a los 9.000 positivos, por lo que se ha puesto en marcha el mencionado plan para "tenerlo todo preparado”, dado que por delante quedan “dos semanas decisivas”.

Bendodo ha defendido que el Ejecutivo regional sigue trabajando con “lealtad” hacia el Gobierno de España que capitanea Pedro Sánchez, lo que no le ha impedido armar una serie de peticiones dirigidas a éste. “Urge”, ha dicho, que manden a la comunidad los test rápidos de detección del coronavirus, o que “suministre el material prometido” como los equipos de protección.

El portavoz de la Junta ha animado además al equipo de Sánchez a “redoblar el esfuerzo y el compromiso” con las pequeñas y medianas empresas (pymes) y con los autónomos, en el sentido de que “si ingresan cero euros, tienen que pagar cuota cero”, o a que colaboren más en lo relativo a “la moratoria” de las hipotecas.

“Instamos al Gobierno de España a que ponga en marcha un paquete de ayudas generalizo”, ha aseverado, para coser luego que el Ejecutivo andaluz que encabeza Juanma Moreno echa “en falta” que “el mando único mande” y ,"no sólo en sanidad, sino en medidas económicas y sociales". Para Bendodo, se trata de “tomar decisiones acertadas y rápidas” y no de “tirarse horas esperando un Decreto Ley”, en alusión a que la norma que obliga a la paralización de la actividad económica se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) pasadas las once y media de la noche de ayer. Esto, a juicio del portavoz de la Junta, “genera inseguridad e incertidumbre en la población”.

En relación al parón económico, el popular ha recordado que Moreno no ha abogado “por una parálisis total”, pero sí por “una ralentización de la producción y de la economía”. La causa es que desde la Junta creen que “parar en seco imposibilitará” arrancar “con facilidad” cuando el virus pase y permita a los andaluces volver a mirar de primera mano. Si las empresas permanecen “al ralentí”, con “el motor en marcha”, la reactivación será menos dura.

Bendodo ha aprovechado su intervención para demandar “lealtad” de su parte a todos los partidos de la comunidad, a todos los grupos parlamentarios, a los que ha solicitado que dejen al margen la “demagogia” y el “populismo” y “metan el hombro” para ganarle entre todos la batalla al Covid-19 en la comunidad.