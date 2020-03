Cáritas avisa de que si surge un foco de Covid-19 en asentamientos de Almería sería “demoledor”

Cáritas Diocesana de Almería ha advertido de que si se produce un foco de coronavirus en los asentamientos de la provincia, sería “demoledor, devastador”, porque “correría como la pólvora” entre las personas que residen en ellos. Así lo ha manifestado en una declaraciones remitidas a Efe el delegado episcopal para la Pastoral Social de Almería, Juan Antonio Plaza, quien asegura que el de los asentamientos es un “tema preocupante” para Cáritas.

Ha explicado que dos técnicos son los responsables de “llevar adelante” en estos momentos los proyectos de asistencia humanitaria y que “a la tarea normal se une la dificultad del coronavirus”, ya que en los asentamientos no se puede aplicar protocolos de higiene personal habituales. Por ejemplo, el lavado de manos o la desinfección de casas es “impensable hasta ahora” en un asentamiento, dado que no disponen de agua corriente, así como que en espacios reducidos, el contacto de las personas es “constante y seguido”."La mayoría son infraviviendas, construcciones de maderas, plásticos y cartones. Ahí, hasta ahora, gracias a Dios no se ha manifestado ningún foco de coronavirus. Si se diera, sería demoledor, devastador, correría como la pólvora", ha recalcado.

Ha señalado que entre estas personas han sido distribuidas mascarillas confeccionadas por voluntarios de Cáritas en una parroquia. Por ello, Plaza pide a las administraciones que actúen y apunta que el Ejército podría estar en condiciones de llevar agua en cubas o “tirar tuberías”.

Por otro lado, ha informado de que Cáritas Diocesana ha tenido que reducir los servicios que presta habitualmente, cerrando, por ejemplo, los cursos de formación y talleres ocupacionales que desarrollaba, o suspendiendo los servicios de duchas y desayuno para las personas sin hogar.