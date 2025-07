Huelva ya perfila su plan anticontaminación

El aire de Huelva y su entorno industrial contará con un Plan de Acción a corto plazo diseñado para activarse en caso de episodios de contaminación atmosférica. Se trata de una normativa pionera que forma parte de la estrategia andaluza para prevenir y mitigar impactos sobre la salud y el medio ambiente en zonas de especial sensibilidad industrial y demográfica. Según el borrador elaborado por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, el plan cubrirá los municipios de Huelva, Moguer, Palos de la Frontera, Niebla, Punta Umbría y San Juan del Puerto, con una población combinada de más de 200.000 habitantes, afectada directa o indirectamente por las emisiones del Polo Químico, el Puerto y otras fuentes difusas como el tráfico o la actividad agrícola.

El objetivo principal del plan es actuar de manera inmediata cuando se registren concentraciones elevadas de partículas PM10 y PM2,5, los contaminantes atmosféricos más relevantes en la zona. Estos episodios, según indica el documento, se han producido recurrentemente en el periodo 2017-2021 en estaciones como Moguer, Mazagón y Niebla, aunque sin llegar al umbral de alerta legal.

A pesar de que no se han superado los límites máximos permitidos, sí se han rebasado los umbrales de información durante varios días consecutivos, especialmente en episodios coincidentes con intrusiones de polvo sahariano desde África, agravados por condiciones meteorológicas de alta estabilidad atmosférica.

Existe un riesgo razonable de que se produzcan situaciones episódicas que requieran medidas urgentes para limitar su duración o gravedad que justifica así la necesidad de este plan aunque no haya obligación legal inmediata.

Cuándo y cómo

El protocolo contempla tres niveles de actuación. En primer lugar, un nivel de activación: cuando se prevé una situación crítica, se preparan todos los recursos disponibles; en segundo lugar, un nivel de información: si se superan durante tres días consecutivos determinados umbrales de concentración diaria (50 µg/m³ para PM10, por ejemplo), se activan medidas preventivas e informativas; y en tercer lugar, un nivel de alerta: si se superan durante tres días los umbrales de riesgo (80 µg/m³ para PM10 o 50 µg/m³ para PM2,5), se ejecutarán medidas excepcionales inmediatas, con comunicación pública urgente

El plan prevé una amplia batería de medidas inmediatas, en función del nivel y contaminante afectado: reducción o paralización de actividades industriales o portuarias contaminantes; restricciones al tráfico rodado en áreas urbanas o sensibles; suspensión de obras públicas o privadas que generen polvo; limitación del uso de calefacciones a base de biomasa en hogares; y prohibición temporal de quemas agrícolas.

Además, se establecerá un sistema de vigilancia y seguimiento mediante estaciones automáticas en todos los municipios del área industrial, excluyendo aquellas situadas en zonas sin presencia humana. Se utilizarán indicadores cuantificables y se informará puntualmente a la población a través de canales oficiales, incluidos soportes digitales.

Masa de aire africana

El plan incluye un estudio específico sobre el origen de la contaminación atmosférica que permite afinar las medidas según el foco emisor. Según los análisis de la Universidad de Huelva, las principales fuentes de partículas son: en el Campus El Carmen, fuentes regionales, tráfico y polvo mineral; en Moguer y La Rábida, industria, combustión y aportes naturales; y en La Rábida se detecta también un aporte significativo de aerosol marino.

La industria local, el tráfico rodado, las actividades agrícolas y la combustión residencial son los factores más determinantes a nivel local, aunque el documento insiste en que las intrusiones africanas son responsables de varios de los peores episodios.

No hay riesgo de alerta por otros contaminantes, pero sí por ozono.

El documento aclara que durante el periodo analizado no se superaron los valores límite ni de alerta para NO₂, SO₂ o CO, aunque sí se detectaron superaciones del valor objetivo de ozono en las estaciones de La Orden y Mazagón. El ozono, aunque no se emite directamente, se forma por reacciones químicas favorecidas por la radiación solar y la temperatura, en presencia de óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles.

El plan tendrá una vigencia de diez años, con revisión obligatoria cada cinco o cuando lo exija un cambio normativo europeo.

Otros protocolos para Granada y Algeciras

La Junta de Andalucía ha lanzado una ofensiva legal para proteger la salud pública frente a episodios de contaminación atmosférica. Al Plan de Acción a Corto Plazo en la zona industrial de Huelva, se suman Granada y la Bahía de Algeciras, donde se implementarán también protocolos específicos ante niveles críticos de partículas y ozono. En el caso de Granada y Armilla, el plan se activa tras registrarse superaciones de los límites diarios de partículas PM10 y del futuro umbral para PM2,5, vinculados tanto al tráfico rodado como a las intrusiones de aire africano. El documento establece medidas inmediatas que incluyen restricciones al tráfico, suspensión de obras y limitaciones al uso de calefacciones contaminantes. Por su parte, en la Bahía de Algeciras se prevé la actuación en Algeciras, La Línea, Los Barrios y San Roque, donde confluyen emisiones industriales, portuarias y tráfico marítimo.