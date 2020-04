¿Cómo afronta una profesora universitaria las limitaciones que ha impuesto el Estado de alarma?

El ámbito educativo no se ha quedado al margen del terremoto con epicentro en el Estado de alarma impulsado desde el Gobierno central a causa de la crisis sanitaria que ha provocado el coronavirus, como casi ningún otro. La profesora de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla (US), además de ex parlamentaria andaluza y ex senadora, Esperanza Gómez, explica a LA RAZÓN en este vídeo cómo ha afrontado las restricciones que la situación implica, tanto en la vertiente de la docencia a los alumnos, a quienes manda un mensaje de tranquilidad respecto a su evaluación, como en el apartado de investigación que también conlleva su labor.