ATA exige al Gobierno que elimine la cuota de autónomos del mes de abril ante la “previsible” ampliación del estado de alarma

Tras la “previsible” ampliación del Estado de Alarma hasta finales de abril, desde ATA exigen al Gobierno “que elimine la cuota de autónomos” del mes de abril. “Tras el hachazo que se le ha pegado a todo los autónomos en marzo, exigimos de nuevo al Gobierno que la cuota del mes de abril sea eliminada ya que los autónomos están en estos momentos en su casa, confinados, ahogados, sin liquidez, sin facturar y sin vender”, ha asegurado Lorenzo Amor, presidente de ATA.

Rescate de autónomos y pequeñas empresas

Amor ha asegurado que ATA no contempla “ni aplazamientos ni moratorias para la cuota de abril” porque "no podemos pagar una cuota por la que nosotros no estamos ni facturando ni vendiendo. Sólo contemplamos la eliminación de la cuota de abril”, ha añadido Amor.

“Ningún trabajador o persona que esté en su casa sin trabajar, sin cobrar el paro ni permiso retribuido, cotiza en estos momentos a la Seguridad Social. Los autónomos no podemos ser menos. Si no cobramos prestación no podemos tener la obligación de cotizar”, ha dicho el presidente de ATA.

Además, ATA también ha exigido al Gobierno que “aplace las obligaciones tributarias de los autónomos correspondientes al primer trimestre” ya que debe evitar “que los autónomos salgan de sus casas, en estos momentos de confinamiento y de alarma en el que se nos ha pedido que nos quedemos en casa”. Por otro lado, Amor ha querido resaltar que “son las medidas económicas y labores que las acompañan a las sanitarias las que nos están llevando a la ruina”.

“Es coherente”, ha asegurado Amor, “que se aplace esta presentación al mes de julio y se presente conjuntamente primer y segundo trimestre”. El Gobierno no puede seguir dando la espalda a los autónomos y debe atender de una vez por todas lo que son sus necesidades. “Es necesario eximir, eliminar, la cuota de autónomos de abril porque no vamos a trabajar ni un solo día del mes ni puede el Gobierno poner en riesgo sanitario a los autónomos obligándoles a peregrinar hasta sus asesorías y gestorías para cumplir con una obligación tributaria que no genera ningún problema ni conflicto si se traslada a mes de julio", ha concluido Amor.