ATA aplaude la medida de la Junta para pagar la cuota que beneficiará a 150.000 trabajadores sin ayudas estatales

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, calificó como “una gran noticia” el anuncio de la Junta de Andalucía de “poner en marcha una ayuda de hasta 300 euros para que los autónomos andaluces no tengan que pagar la cuota de Seguridad Social”.

Lorenzo Amor agradeció “el esfuerzo que hace la Junta” con “más de 40 millones de euros”. La medida beneficiará “a prácticamente 150.000 autónomos que en todo momento han quedado fuera de las ayudas estatales pero también pertenecen a colectivos de actividades no esenciales”. “Creo que es una ayuda que va en el buen camino en un momento en el que no hay liquidez”, apuntó Amor. ATA resaltó “la línea de colaboración, consenso y diálogo que ha tenido la Junta de Andalucía”.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, anunció tras el Consejo de Gobierno “una serie de medidas que permitirán salvar a las empresas, los autónomos y al empleo de las consecuencias del Covid 19 y que incluye medidas de respaldo a las personas trabajadoras autónomas de Andalucía que han quedado fuera de las ayudas del Gobierno y que podrán beneficiarse, en los próximos días, de una ayuda que les aliviará en el mantenimiento de su actividad por cuenta propia”, señaló ATA en un comunicado.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía (ATA-Andalucía), Rafael Amor, valoró “muy positivamente” este anuncio: “Una vez más, el Gobierno de la Junta de Andalucía ha dado un paso al frente en favor de los autónomos andaluces y pone encima de la mesa más de 40 millones de euros que llegarán a 1 de cada 3 autónomos andaluces y sobre todo, a aquellos que han quedado fuera de la ayuda estatal y su actividad no está entre las actividades esenciales marcadas en el Decreto de estado de alarma. La ayuda será de un pago único 300 euros para hacer frente a la cuota de autónomos del mes de abril que ayudará a más de 150 mil autónomos andaluces ”.

"Esta vez, el paso al frente va a influir doblemente: de un lado en la supervivencia de muchos hogares de autónomos andaluces y por otro lado, va a ser fundamental para que no se destruya el tejido empresarial en nuestra tierra, una vez pase este virus, los autónomos tendremos que recomponernos y volver a generar empleo y riqueza en nuestra tierra como hemos hecho siempre y no podremos hacerlo si en nuestro cajón no hay ingresos pero sí muchos gastos”, apuntó Rafael Amor.

“Estas medidas junto a las anunciadas de choque para el sector turístico, además de mostrar un conocimiento del tejido empresarial andaluz, son un ejemplo de unidad política y responsabilidad para combatir la crisis que está provocando el Covid-19”, continuó Amor, quien apuntó que “desde que comenzó esta crisis” ATA está “reivindicando al Gobierno central que a ingresos cero, cuotas cero y la respuesta encontrada en los innumerables BOE no ha sido la más idónea para la supervivencia de los autónomos y sólo llegará a uno de cada tres”. ATA considera que la medida de la Junta de Andalucía supone “un balón de oxigeno a una parte de los más de 500 mil autónomos andaluces”.