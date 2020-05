Juan Marín: “El plan de choque para sostener el sector turístico lleva 21 días activado”

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, ha asegurado en el Parlamento andaluz que el plan de choque diseñado por el Gobierno regional, dotado con 300 millones de euros, se empezó a aplicar el 16 de abril, hace 21 días.

Ese plan incluye incentivos a la contratación y mantenimiento del empleo, incentivos fiscales, liquidez para las empresas y planes de formación, entre otras medidas, y la Junta pretende complementarlo pidiéndole al Gobierno central la extensión de los ERTE hasta que se recupere la actividad, desgravaciones en el IRPF, rebaja del IVA del 10 al 4 y, para las agencias, del 21 al 4, hasta final de año, aunque Marín ha recordado que los empresarios ya piden esa rebaja para cinco años seguidos.

Las peticiones al Gobierno también incluyen una moratoria en la liquidación de impuestos y que se libere a los chiringuitos del pago del canon, ya que con la pérdida de los meses de mayo y junio por la ampliación del estado de alarma hasta el 25 de mayo podrían perderse 15.700 millones de euros y 163.000 empleos, según Marín.

El vicepresidente de la Junta ha criticado que el Gobierno central no le haya enviado hasta poco después de las dos de la tarde de hoy miércoles ocho borradores con 170 páginas con normas para aplicar en el sector turístico y que a las cuatro de la tarde haya emitido una nota de prensa diciendo que ese documento -cuyo contenido él desconoce- ha sido consensuado con las comunidades autónomas, por lo que, irónicamente se ha preguntado: “¿Nosotros somos los que hacemos propaganda?”

El diputado socialista y ex vicepresidente de la Junta ha sugerido a Marín que sea la Junta la que quite el canon autonómico del agua a los hoteles, algunos de los cuales pagan 6.000 euros anuales por ese concepto, y ha reprochado que la Junta haya emitido una orden advirtiendo a los chiringuitos de los hoteles que no amplíen su espacio ni un solo metro cuadrado para esta temporada.

Jiménez Barrios ha ironizado con el tono empleado hoy por Marín diciéndole que "ha abandonado el lado oscuro" por parecerle mas razonable y conciliador, en vez de emplearse como "ariete" contra el Gobierno central, como a su juicio hace el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, a lo que Marín ha respondido diciendo que él sigue en el mismo sitio, en el centro político, y sugiriendo que tal vez haya sido el propio Jiménez Barrios quien "haya podido perderse por el camino".

El diputado de Vox Manuel Gavira ha lamentado que en Andalucía se hayan "vivido episodios de turismofobia" cuando "en los últimos cincuenta días se ha tambaleado todo el sector", mientras que el diputado de Ciudadanos Raúl Fernández ha asegurado que las medidas de la Junta son "necesarias para que el sector sobreviva" porque sólo entre marzo y mayo dejará de ingresar 4.700 millones de euros.

La diputada de Adelante Andalucía Isabel Mora ha asegurado que esas ayudas al turismo debían orientarse a la conversión del sector, que ha considerado "depredador", ha señalado que de la burbuja inmobiliaria se pasó a la burbuja turística y que ésta ha estallado de forma anticipada pero hubiera acabado haciéndolo de todas formas, a la vez que ha asegurado que "es el momento de meterle mano a las viviendas turísticas".

El diputado del PP Bruno García ha lamentado que en el denominado grupo de reconstrucción del mando único no esté representado el ministerio de Turismo, un sector cuya importancia para Andalucía ha cifrado en los 226.000 puestos de trabajo que, de media, sostuvo el año pasado.