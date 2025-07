Miguel Bosé llega este sábado a Sevilla con su gira mundial de vuelta a los escenarios 'Importante Tour'

El cantante Miguel Bosé, regresa en 2025 a los escenarios con su gira mundial 'Importante Tour', haciendo estación este sábado 5 de julio, en Icónica Santalucía Sevilla Fest, que continúa ofreciendo propuestas para que todo tipo de público disfrute la experiencia en la patrimonial Plaza de España.

Según ha informado el festival en una nota de prensa, Bosé inició ruta en febrero de 2025 en México, el primer país en disfrutar de este conjunto de conciertos de una gira que no solo marca su regreso tras ocho años fuera de los escenarios, sino que también celebra su larga trayectoria durante la que ha vendido más de 30 millones de discos y colocado más de 70 singles en los primeros puestos de las listas de éxitos en América Latina y Europa.

'Importante Tour' trae a Icónica Santalucía Sevilla Fest un concierto vibrante que hará disfrutar con el legado de uno de los artistas más importantes de las últimas décadas. En esta nueva etapa, Bosé estará acompañado por una banda de músicos y coristas bajo la dirección musical de Mikel Irazoki. Juntos interpretarán una extensa lista de éxitos, entre los cuales no faltarán 'Amante Bandido', 'Te Amaré', 'Nena', 'Nada Particular', 'Si Tú No Vuelves', 'Morena Mía' o 'Sevilla' entre muchos otros.